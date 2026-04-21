Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında görevini sürdürüyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti adayı Saliha Özçınar Kutlu karşısında sandıktan galip çıkarak başkanlık koltuğuna oturdu. 2019 seçimlerinde AK Parti'de olan belediye, 2024 itibarıyla CHP'ye geçmiş oldu. Coşkun, ilçe esnafının uzun yıllardır tanıdığı bir isim olarak seçim yarışından zaferle ayrıldı.

Nasuh Coşkun kimdir?

Nasuh Coşkun, 1976 yılında Kiraz'ın Yenişehir Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlköğrenimini Yenişehir Köy Okulu'nda tamamlayan Coşkun, sonrasında Kiraz Ortaokulu ve Kiraz Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitimini sürdürdü. Eğitim hayatının ardından Kiraz Sanayi Sitesi'nde kaportacı olarak çalışma hayatına adım attı. 1996 yılında askerlik görevini tamamladı ve akabinde kendi işini büyütme hedefiyle ilerledi.

Esnaflık hayatındaki deneyimi, onu ilçenin esnaf camiasının tanınan simalarından biri haline getirdi. 2010 yılında Kiraz Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Coşkun, 2018 yılında aynı kooperatifin başkanlığını üstlendi. Altı yıl bounca bu görevi sürdüren Coşkun, ilçe esnafının sorunlarına hakim bir lider profili çizdi. Evli ve iki çocuk babası olan Kiraz Belediye Başkanı, yerel esnaf örgütlenmelerindeki yılların birikimini belediye yönetimine taşıma iddiasıyla seçime girdi.

Kiraz Belediyesi hangi partide?

Kiraz Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde hizmet veriyor. Bu durum ilçede önemli bir siyasi kırılmayı temsil ediyor çünkü 2019 seçimlerinde belediye AK Parti'nin elindeydi. Bir önceki dönem başkanı Saliha Özçınar Kutlu, 2019'da yüzde 47,33 oy oranıyla başkanlığı kazanmıştı. 2024'te ise sandıktan farklı bir sonuç çıktı ve Kiraz'da yönetim el değiştirdi.

CHP'nin 2024'teki başarısı, yalnızca Kiraz'a özgü bir durum olmanın ötesinde, İzmir genelindeki güçlü performansın bir parçası olarak kayda geçti. Parti, İzmir'in birçok ilçesinde başkanlıkları elinde tutmaya ya da yenilerini kazanmaya devam etti. Kiraz da bu tablonun en dikkat çekici adreslerinden biri konumunda.

Kiraz Belediyesi hangi projelere öncelik veriyor?

Göreve gelmesinin ardından Coşkun, ilçenin tarımsal potansiyelini ve sosyal belediyecilik hizmetlerini ön plana aldı. Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile ortak çalışmalar yürütülüyor. Üreticiye yönelik destek paketleri ve tarım alanındaki yatırımlar belediyenin 2026 yılı önceliklerinden.

Sosyal belediyecilik tarafında da önemli adımlar atılıyor. İzmir Devlet Hastaneleri'nden randevu alan vatandaşlara hafta içi her gün ücretsiz hastane servisi hizmeti sağlanıyor. Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği ile Tire Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikler, ilçede engelli vatandaşlara yönelik projelerin kapsamını genişletiyor. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği ve Kiraz Kaymakamlığı ile yürütülen organizasyonlar ise ilçenin sürdürülebilir tarım hedefini destekliyor.

Başkan Coşkun, düzenli olarak mahalle muhtarları ile bir araya geliyor ve sorunları yerinde değerlendiriyor. Muhtarlarla koordinasyon toplantıları, 2026 yılı hizmet takviminin şekillenmesinde kritik bir rol oynuyor. Altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten esnaf ve gençlere yönelik projelere uzanan geniş bir program, ilçe yönetiminin ilk dönemindeki temel çerçevesini oluşturuyor.