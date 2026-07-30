Son Mühür / Türkiye’de YENİ Parti’nin kurulmasıyla birlikte CHP’de istifa süreci yürütülürken geçtiğimiz gün Kiraz İlçe Örgütü de bir araya gelerek istifa ettiklerini duyurmuştu. CHP’de Kiraz İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Orhan, yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleriyle kadın ve gençlik kolları yöneticileri CHP'den istifa ettiklerini duyurarak YENİ Parti’ye geçeceklerini açıklamıştı. Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun’un ise istifa ederek bundan sonraki sürece ‘bağımsız’ olarak devam edeceğini açıklaması ise dikkatleri çekti. Coşkun’un neden bağımsız olmaya karar verdiği merak edilirken hemen akabinde “AK Parti’ye mi geçecek?” sorusu yöneltilmişti. Başkan Coşkun, süreç hakkında merak edilenleri yanıtladı.

“İnişli yokuşlu bir yol..."

“Bu süreçte bağımsız kalmak bana daha mantıklı geldi” diyerek düşüncelerini paylaşan Coşkun, “Süreci izleyip görmek istiyorum. İnişli yokuşlu bir yol, hakkımızda hayırlısı” dedi.

“Cemil Başkanla konuşmadık”

Daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bağımsız olma kararının hatırlatarak “Kararınızı almanızda Başkan Tugay’ın etkisi var mı?” sorusunun yöneltilmesi üzerine de Coşkun, “Bu konuyu kendisiyle hiç konuşmadık” ifadelerini kullandı.

“Kirazlılar ‘İyi yapmışsın’ diyor”

Bağımsız kalmanın yerel yönetimlerde bir etkisi olmadığını da söyleyen Coşkun, şunları aktardı: “Hiçbir endişem yok. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyasi partilerde olup olmadığımızın hiçbir etkisi yok. Biz hizmet eden taraftayız, hizmetimizi yapacağız. Kiraz halkı da bu duruma bir şey demiyor. Hatta ‘İyi yapmışsınız’ diyor.”

AK Parti’ye geçecek mi?

İzmir’de üç belediye başkanının 14 Ağustos kuruluş yıl dönümünde AK Parti’ye geçeğine ve bu ilçelerden birinin de Kiraz olduğuna yönelik iddiaların da sorulması üzerine ise Kiraz Belediye Başkanı Coşkun, “Böyle bir kaygım yok. Söz konusu kesinlikle değil” diye konuştu.