Son Mühür- İzmir’in Kiraz ilçesinde yaşayan duyma engelli Yasin ve Ayşe çifti İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün sunduğu ücretsiz işaret dili çevirmenliği hizmetine başvurdu. Başvuru sonrası Kiraz Belediyesi Düğün Salonunda Türk İşaret Dili Çevirmeni Zeki Can Yunar görev aldı. Nikah boyunca memur ile tüm konuşmalar işaret diliyle yapıldı.

“İlk defa nasip oldu”

Türk İşaret Dili Çevirmeni Zeki Can Yunar ilk kez nikah sırasında tercümanlık yaptığını dile getirerek “Çiftimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak bu hizmetten ücretsiz şekilde yararlandı. Sağır yurttaşların nikah işlemlerinde diplomalı işaret dili tercümanı gerekir. Aksi takdirde nikah akdi sağlanamaz. Ben de meslek hayatımda ilk kez bir nikah sırasında tercümanlık yapmış oldum. Bugüne dek hastane ve banka işlemi gibi birçok konuda tercümanlık desteği verdim ama bir çiftin mutluluğuna işaret dili ile şahit olmak ilk defa nasip oldu” diye konuştu.

“Eğer çevirmen olmasaydı nikah işlemi gerçekleşemezdi”

Damat Yasin Yasa’nın kuzeni Emel Yasa yardımlarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkkür ederek “Gençler birbirlerini sevdiler ve evlenme kararı aldılar. Nikâh işlemi için de bir çevirmene gerek vardı. Nikâh sırasında tercüman bulmak için epey araştırma yaptık. Ulaştığımız tercümanlar da yüksek ücret talep etti. Böyle bir hizmeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karşıladığını duyunca başvurduk. Sağ olsunlar, bize yardım ettiler. Çok teşekkür ederiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir hizmet vermesi çok iyi oldu. Eğer çevirmen olmasaydı nikâh işlemi gerçekleşemezdi” dedi

Görüntülü konuşma desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Sessiz Destek Çözüm Merkezi” ile sağır ve işitme engelli bireylere görüntülü işaret dili desteği sunuyor. Görüntülü görüşmeler sayesinde vatandaşların taleplerini, arzularını, istekleri kolay bir şekilde sağlanıyor. “Sessiz Destek Çözüm Merkezi” Hizmetinden yararlanmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sitesi ve Bizİzmir platformundaki "Engelsiz Çağrı Merkezi" üzerinden ulaşılabiliyor.