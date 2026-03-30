Gayrimenkul sahiplerinin her yıl yerine getirmesi gereken vergi yükümlülüğünde takvim daralıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılında elde edilen kira gelirleri için beyannamelerin zamanında ve eksiksiz verilmesi konusunda mükellefleri uyarıyor. Yurt içindeki vatandaşların yanı sıra gurbetçiler için de büyük önem taşıyan bu süreçte, beyanname verme ve ilk taksit ödemeleri için belirlenen son tarih hızla yaklaşıyor. Yapay zeka ve MEVA projesi ile desteklenen yeni denetim ağı, eksik veya hatalı bildirim yapanları anında tespit ediyor.

KİRA BEYANNAMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kira geliri elde eden mülk sahiplerinin yasal bildirimlerini yapmaları için tanınan süre 31 Mart 2026 tarihinde sona eriyor. 2025 yılı içerisinde konutundan yıllık 47 bin liranın, iş yerinden ise yıllık 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden herkesin bu tarihe kadar GİB üzerinden beyannamesini eksiksiz bir şekilde iletmesi gerekiyor.

2026 KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL ÖDENİR?

Tahakkuk eden kira gelir vergisi, mülk sahibinin tercihine göre iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit ödemeleri beyanname verme süresinin son günü olan 31 Mart 2026'da kapanırken, ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yapılıyor. Mükellefler ödemelerini Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, anlaşmalı bankalar, vergi dairesi vezneleri veya PTT şubeleri üzerinden kolayca gerçekleştiriyor. Yurt dışında yaşayanlar ise yabancı banka kartlarıyla bu işlemi sorunsuz hallediyor.

KİMLER KİRA BEYANNAMESİ DOLDURMAK ZORUNDA?

Belirlenen istisna tutarlarının üzerinde gelir sağlayan tüm mülk sahipleri bu yasal zorunluluğa tabi tutuluyor. Yani 2025'te meskenden 47 bin TL, iş yerinden 330 bin TL üzeri kira geliri sağlayanlar beyanname dolduruyor. Ayrıca bir gayrimenkule birden fazla kişinin ortak olması durumunda, her bir hissedar sadece kendi payına düşen kira geliri tutarını ayrı ayrı beyan ediyor.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR?

Gelişen dijital altyapı sayesinde beyanname işlemleri dakikalar içinde tamamlanıyor. Mülk sahipleri, gib.gov.tr adresi üzerinden "Hazır Beyanname Sistemi"ne giriş yaparak veya Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla formlarını online olarak dolduruyor. İsteyen mükellefler doğrudan vergi dairelerine giderek de bildirimlerini geleneksel yöntemlerle elden teslim ediyor.

GEÇMİŞ VE GELECEK YIL KİRA GELİRLERİ NASIL BEYAN EDİLİR?

Vergi hesaplamasında kiranın hangi yıla ait olduğu ve ne zaman tahsil edildiği büyük önem taşıyor. Geçmiş yıllara ait olup sonradan tahsil edilen kiralar, paranın alındığı yılın geliri sayılarak beyan ediliyor. Gelecek yıllara ait peşin alınan kiralar ise ödemenin yapıldığı yılın değil, kiranın doğrudan ait olduğu dönemin geliri olarak sisteme işleniyor.

GURBETÇİLER İÇİN KİRA BEYANNAMESİ ZORUNLU MU?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, mavi kartlılar ve Türkiye'de gayrimenkulü olan yabancı kimlik numarası sahipleri de kira geliri elde etmeleri durumunda beyanname vermek zorunda kalıyor. Gurbetçiler, dış temsilciliklerden alacakları e-Devlet şifresiyle sisteme giriyor veya Hazır Beyan Mobil Uygulaması üzerinden cep telefonlarıyla bildirimlerini çok hızlı bir şekilde iletiyor.

KİRA BEYANNAMESİ ÖDENMEZSE VEYA VERİLMEZSE NE OLUR?

Süresi içinde yasal bildirimini yapmayanları ağır yaptırımlar bekliyor. Beyanname vermeyen mülk sahiplerine öncelikle özel usulsüzlük cezası kesiliyor. Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi halinde ise tutarın tam bir katı kadar vergi ziyaı cezası yansıtılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de vurguladığı gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı yapay zeka ve Mekansal Veri Analizi (MEVA) projesi sayesinde eksik veya hiç yapılmayan bildirimleri anında tespit ederek ciddi mali yaptırımlar uyguluyor.