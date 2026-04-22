Son Mühür- Kınık Belediyesi istihdamını artırarak sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Kınık Belediyesi ekibini genişletmek üzere Mimar, mühendis, tekniker alanlarında kadro açarak kamu personel seçme sınavından alınan puanla alacağı kişilerle belediyedeki istihdamı artırmak istiyor.

Başvuru şartları neler?

Belediyenin bu alanlarda alacağı kişilerde aradığı diğer özellikler ise Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak şeklinde açıklandı.

İstenilen belgeler neler?

Bu görevlerde bulunacak adaylar için nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf, hangi pozisyona müracaat edileceğine dair başvuru dilekçesi istenilen belgeler arasında.

Başvuru için son tarih ne zaman?

Kınık Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirecek personel alımı için başvuru tarihi 1 Haziran 2026 ve 3 Haziran 2026 olarak belirlendi. Sınava tabiii tutulacak olan kişiler için sözlü sınav takvimi ise 15 Haziran 2026 saat 10:00 olarak belirlendi.

Sözlü sınavda ne sorulacak?

Belediyece yapılacak olan sözlü sınav içeriği, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsıyor.

Kamu personel seçme sınavından ziyade adayların atamaya esas başvuru puanı, Kınık Belediyesi tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtileceği ifade edildi.