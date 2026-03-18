Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda yapılan ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle vatandaşlar, “Benzin bugün kaç lira?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar?”, “Akaryakıtta son tablo nasıl?” sorularına yanıt arıyor. Son olarak benzinin litre fiyatına 56 kuruş zam yapıldı.

18 Mart 2026 Zamlı akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.97 TL

Motorin litre fiyatı: 65.91 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.83 TL

Motorin litre fiyatı: 65.76 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.94 TL

Motorin litre fiyatı: 67.03 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.22 TL

Motorin litre fiyatı: 67.31 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL