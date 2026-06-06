Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın kasabasında yaşayan üretici Arslan Özcan, bölgenin kiraz yetiştiriciliğine uygunluğunu araştırarak başladığı girişimle dikkat çeken bir tarım modeline imza attı.

Başlangıçta deneme amacıyla dikilen fidanların tutması üzerine üretim sahasını hızla genişleten Özcan ve ekibi, Gümüşkavak Mahallesi'nde 164 dönümlük dev bir kiraz bahçesi kurdu. Geçtiğimiz yıl meydana gelen iklimsel olumsuzluklar nedeniyle tek bir ürün bile alamayan işletme, bu sezon havaların elverişli gitmesiyle yeniden yüzleri güldüren bir hasat dönemine girerek rotasını dış pazara çevirdi.

HASAT DÖNEMİNDE 160 KİŞİYE İŞ İMKANI

Bahçesinde 10 bin 832 ağaçla hummalı bir üretim faaliyeti yürüten Özcan, aynı zamanda bölge halkının ekonomisine de can suyu oldu. Hasat sürecinde özellikle üniversite öğrencilerine ve kadınlara öncelik tanıyan işletme, elde ettiği kirazları hem iç pazarda satışa sunmaya hem de Japonya ve Hollanda'ya ihraç etmeye başladı.

10 BİN FİDANLA DEV ÜRETİM HEDEFİ

Üretici Arslan Özcan, projenin bölgede kiraz yetiştiriciliğini araştırmak amacıyla başlatıldığını ve zamanla nasıl bu kadar büyüdüğünü ifade etti. Gelişim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Beş yıl önce, Bahadın’da bu bölgede kiraz olur mu? diye bir AR-GE düşünüldü. Bu AR-GE sonucunda da geldik. Araştırmalarımız üzerine de kirazın en zor nerede olunacağı yer noktayı burayı belirledik. Çünkü kiraz dikimi için bin rakımın üzerinde olması gerekiyor. Buranın rakımı da bin 90. Bunun üzerine bir AR-GE yaptık. İlk etapta 500 fidanla başladık. Bir sene sonra bunu 10 bin 800’e çıkarttık. Şu an 10 bin 832 fidanımız var. 164 dönüm bir arazinin içerisinde Bahadın kasabasının Gümüşkavak Mahallesi’nde bu işe başladık"

GEÇEN YIL DON VURDU, BU YIL HEDEF 200 TON

Özcan, geçtiğimiz yıl yaşanan don felaketi yüzünden bahçeden hasat yapamadıklarını ancak bu sene farklı meyve türleriyle çalışma periyodunu uzatarak yüksek bir rekolteye ulaşacaklarını belirtti. İklimsel etkenlerin üretime yansımasını ve hedeflerini şöyle açıkladı:

"2 yaşındaydı alıp diktiğimiz fidanlarımız ve bir sene sonra, 3’üncü senesinden sonra kiraz almaya başladık. İki dönem kiraz aldık. Geçen dönem Türkiye’mizi ve başka ülkeleri de etkileyen 11 Nisan donlarıyla itibaren sadece kiraza nazaran değil başka hiçbir meyve ülkemizde alınamadı. Ondan önceki dönem 57 ton kiraz aldık. İç pazarda değerlendirdik bunu. Bu sene hedeflediğimiz 300 tondu ama yağmurların çok olması nedeniyle özellikle burada beş cinsle çalışıyoruz biz. Sıcak pazar oluşturabilmek için 20 Haziran ile 10 Ağustos’a kadar hasat yapabilelim diye Sweet Art, Regina, Cordia, Ziraat 900 ve North Thunder cinsleriyle çalışıyoruz. Regina’da bu sene yağmurlardan dolayı sorun yaşadım. O yüzden belki 40-50 ton zararım olabilir. Ama ona rağmen bir 200 ton kirazımız var diye hedefliyoruz. Hasat dönemine kadar da bir sorun yaşamazsak hedefimize ulaşabildiğimizi düşünüyorum"

İHRACAT VE KADIN İSTİHDAMI VURGUSU

İhracat sürecine ve kasaba halkına sağlanan ekonomik döngüye de değinen Özcan, girişimin asıl kuruluş amaçlarından birinin istihdam yaratmak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Umut Bey’in tek hedefi burada insanlara, özellikle üniversite öğrencilerine ve kadınlara ekonomik olarak katkı sağlamak. Kadınların kimseye muhtaçlık duymadan çalışmaları. Buradaki çalışan kadınlara, çocuklara ve üniversite öğrencilerine ekmek veriyoruz. Günlük 150-160 kişi ile hasat döneminde çalışıyoruz. Yaklaşık 1,5-2 ay sürüyor bizim hasat dönemimiz. İhracat yapıyoruz. Japonya’ya ihracat yapıyoruz. İç pazarları da değerlendiriyoruz"

Özcan, bahçede yetişen hiçbir ürünün ziyan edilmediğini ve her bir parçanın farklı şekillerde sisteme dahil edildiğini belirterek, "Buradan çıkan kirazları Bahadın Kadıneli Derneği’nin aracılığıyla kurutmasını yapıyoruz. Hollanda’ya gönderiyoruz kuruttuklarımızı Kadıneli Derneği’nde. Çiğidini, sapını ve kirazın kendisini hepsini değerlendirebiliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.