Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası tırmanan liderlik yarışı, karşılıklı ağır ithamlarla tam anlamıyla bir siyasi krize dönüştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkez önünde yaptığı açıklamada kullandığı, "FETÖ artıklarını temizleyemedim, belediyelerdeki haramcıları ayıklayamadığım için özür dilerim" şeklindeki sert ifadeler parti tabanında büyük yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına, Ankara’da örgütüyle birlikte Anıtkabir’e doğru yürüyüş gerçekleştiren Özgür Özel’den jet hızında bir yanıt geldi.

Anıtkabir yürüyüşü esnasında bir muhabirin Kılıçdaroğlu’nun suçlamalarını sorması üzerine konuşan Özgür Özel, eski genel başkanın ağır bir dezenformasyon içinde olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu’nun ifadelerini "iftira" olarak nitelendirirken, bu söylemlerin geçmişte bizzat Kılıçdaroğlu’na karşı kullanılan argümanlar olduğunu hatırlattı.



Özgür Özel, kameralar karşısında şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

“Bu iftiralar ve sözleri Kemal Bey hazır bir metinden kullanıyor. Bunlar geçmişte Kemal Bey’e atılan iftiralardı. Şimdi metin değişmemiş ama kemal bey dönüp o iftiraları şimdi kendisi sahipleniyor. Arkadaşlarımıza ağıza alınmayacak hakaretlerle hırsız diyor. Ankara’nın yaşına bak, gözlerimin yaşına bak. Uyan uyan Gazi Kemal gözlerimin yaşı bak. Daha diyecek bir şey bulamıyorum”