Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gazeteci Alişer Delek, mutlak butlan süreci nedeniyle ciddi problemler yaşayan CHP'nin yaşadığı süreci Deniz Baykal ve Erdal İnönü'nün geçmişte yaşadığı kavgaya benzeterek, önemli açıklamalarda bulundu.

"Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü taktiği uyguluyor"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan sürecin Baykal-İnönü kavgasına benzediğini aktaran Delek, "Mesele yüzeysel olarak; Deniz Baykal - Erdal İnönü kavgasına benziyor. 2 yılda 3 kurultay ve kazanan İnönü, sonrasında Baykal ayrıldı ve CHP’yi kurdu. Ama derin bakıldığı zaman; İsmet İnönü - Bülent Ecevit ayrışması var. Kılıçdaroğlu şu an CHP direksiyonunda "Erdoğan ile görüşerek/normalleşerek netice alma" vizyonuyla 1971'in rasyonel devlet adamı profilindeki İsmet İnönü taktiğini uyguluyor." şeklinde konuştu.

"Özgür Özel, Bülent Ecevit gibi duruyor"

Son olarak, Özgür Özel'in kurduğu sert barikatın Bülent Ecevit'e benzediğinin altını çizen Alişer Delek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Özgür Özel ise dışarıdan kurduğu sert barikatla, tavizsiz muhalefet çizgisiyle 1971'in Bülent Ecevit'i gibi duruyor. Kavganın yine "kurultay salonları ile mahkeme kapıları" arasına sıkışması, CHP tarihinin en net 1972 dejavusu."