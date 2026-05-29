Son Mühür / Atakan Başpehlivan Siyaset Bilimci Emrah Gülsunar, müesses nizamın mevcut durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, AK Parti iktidarını eleştirdi.

Emrah Gülsunar: Bu müesses nizam 2015-2017 arasında inşa edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önce Abdullah Gül'ü ve ardından Davutoğlu'nu tasfiye ederek bugün ki müesses nizamı inşa ettiğini savunan Siyaset Bilimci Emrah Gülsunar, "Bu müesses nizam 2015-2017 arasında inşa edildi. Önce Erdoğan, Gül ve Davutoğlu'nu tasfiye ederek AK Parti'de tek otorite oldu. Sonra MHP'nin muhaliflerin eline geçmesi engellenerek Bahçeli MHP'si iktidara eklemlendi. Asıl kırılma 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle yaşandı; sonrasındaki OHAL iktidara başta yargı olmak üzere bürokrasiyi yeniden yapılandırma imkanı verdi." şeklinde konuştu.

"Erdoğan-Bahçeli birlikteliği ile başkanlık sistemi referandumla geçirildi"

Son olarak, konuyla ilgili değerlendirmelerine devam eden Gülsunar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "En son Erdoğan-Bahçeli birlikteliği ile başkanlık sistemi referandumla geçirildi. O günden beri Cumhur İttifakı seçimleri zaten kazandığı için yargı/bürokrasinin ekstradan devreye sokulmasına gerek duyulmadı. Ama ne zaman ki 31 Mart 2024'te yerel seçim yenilgisi geldi, ondan sonra düğmeye basıldı."