Son Mühür / Atakan Başpehlivan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu’na alçakça saldırmak kolay çünkü hiçbir bedeli yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na alçakça saldırmanın hiç bir bedeli olmadığını aktaran "Kemal Kılıçdaroğlu’na alçakça saldırmak kolay çünkü hiçbir bedeli yok. Siyasi rakiplerinize ve iktidar temsilcilerine söyleyemediğiniz sözleri nasıl kolay söylüyor bir de “delikanlı” pozları kesiyorsunuz?" şeklinde konuştu.

"Yolsuzluk yapmayanlardan nefret ediyorlar"

Son olarak, CHP'de bir grubun yolsuzluk yapmayanlardan nefret ettiğini Aktaran Yarkadaş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Peki ne uğruna? Kurultayda oy çalan, parayla oy alan, parayla oyunu satanları savunma adına yolsuzluk demek ki ruhunuzda var. O yüzden yolsuzluk yapmayanlardan nefret ediyorsunuz. İstiyorsunuz ki; herkes sizin gibi pisliğe batsın. Derdiniz bu başka da bir şey değil."