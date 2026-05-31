Son Mühür- Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel liderliğinde iki parçalı bir görüntü veren CHP'de kurultay bilmecesi sürüyor.

Özgür Özel'in 40 gün içinde olağanüstü kurultaya gitme çağrısında, tedbir kararı olduğu için kurultaya gidemeyiz cevabını veren Kılıçdaroğlu'nun, Siyasi Partiler Kanunu'na takılma ihtimali de gündemde.

Hukukçu Üstün'den kritik uyarı...



Hukukçu kimliğiyle CHP'deki kurultay tartışmalarını değerlendiren Gelecek Partisi Genel Başkanvekili Ayhan Sefer Üstün,

''Butlan kararı ;

Yargının Gayya kuyusu..

Kriz, kargaşa , kaos …

Nihai hedef : bölme ..

CHP’nin seçime girememe riski'' başlığıyla kaleme aldığı yazısında CHP'yi bekleyen tehlikeye dikkat çekti.



Süreçte neler yaşandı?

Süreçte yaşananları özetleyen Ayhan Sefer Üstün,

''1-Ankara Bölge Adliye Mahkemesi/ İstinaf CHP’nin 38.Olağan Kongresini iptal etti ve 37. Kongre şartlarına geri dönüldüğüne karar verdi.

2- CHP 37.Olağan Kongresini 26 Temmuz 2020 tarihinde yapmıştı'' hatırlatmasında bulunan Üstün,

''2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 14.maddesi ‘’Büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanır . Bu süre iki yıldan az üç yıldan fazla olamaz’’ emredici hükmü içermektedir.

Siyasi partiler üç yıllık kongre dönemlerini doldurduğunda artık yönetimleri geçersiz / düşmüş sayılmaktadır .

Yasanın bu emredici hükmü karşısında CHP’nin 37.Olağan Kongresi üzerinden her halükarda üç yıllık süre geçtiği için hemen kongre yapma zorunluluğu vardır'' ifadesiyle CHP'nin bu konuda adım atması gerektiğine işaret etti.



Önceki duruma dönülsün dendi ama...



''Kararda da aynen ‘4-5 Kasım 2023 tarihli 38.Olağan seçimli Kurultayından ÖNCEKİ DURUMA DÖNÜLMESİNE’ denilmektedir . Bu durumda siyasi partiler kanunundaki emredici hükümlere ve sürelere de dönülecektir .

Tedbir kararı iptal ile ilgili değil, o dönemdeki kurulların göreve iadeleriyle ilgilidir'' diyen Ayhan Sefer Üstün,

''Siyasi partiler kanununa göre üç yıl içinde kongre yapılma zorunluluğu vardır. Son geçerli kongresini 26 Temmuz 2020 yılında yapmış olan CHP hemen büyük kongresini yapmak zorundadır.

Yasanın emri gereği CHP 26 Temmuz 2026 tarihine kadar kongre yapmaz veya yaptırılmazsa bu tarihten sonra yapılacak seçimlere giremeyecektir.

Son geçerli kongresini 26 Temmuz 2020 tarihinde yapmış olan bir siyasi parti sonraki ilk kongresini 2023 yılında , 2.kongresini de 26 Temmuz 2026 tarihine kadar yapmak zorundadır.

Aksi halde Siyasi Partiler kanununun , Siyasi Partilerin Seçimlere Katılma maddesini düzenleyen 36.maddesindeki,

‘’Seçime katılma yeterliliğini elde eden her parti, … İlçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamış ise seçilme yeterliliğini kaybeder ‘’ hükmü gereğince üst üste iki kongresini yapmamış/yaptırılmamış CHP 26 Temmuz 2026 tarihinden sonra seçime katılma yeterliliğini kaybedeceğinden bu tarihten sonra yapılacak herhangi bir seçime katılamayacaktır'' hatırlatmasında bulundu.