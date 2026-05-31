Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda hem bürokratik hayatında, hem de siyaset hayatına boğazından tek bir kuruş haram lokma inmediğini vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yemedim yedirmedim

Yayınladığı videolu paylaşımda, dün genel merkez binası önünde gerçekleşen bayramlaşma etkinliğinden alıntılar da bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisinin siyaset ve bürokrasi hayatında kul hakkı yemediğini aktararak, kimseye de yedirmeyeceğinin altını çizdi ve ekledi: “Hem bürokratik hem de siyasi yaşamımda, sadece ve sadece bu millete hizmet etmiş bir kardeşinizim. Boğazımdan tek bir kuruş haram lokma inmedi. Kul hakkı yemedim, yedirmedim ve açıkça söylüyorum: Kimseye de yedirmeyeceğim.”

“O sandıktan kim çıkarsa başımızın tacı olacak”

Paylaşımını temiz bir kurultay yapacakları çağrısıyla noktalayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaydan çıkacak ismin baş tacı olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde demokrasi esastır. Merak etmeyin; Atamızın emaneti olan partimizi, arınmış şekilde tertemiz bir kurultayla, temiz bir vicdanla, temiz bir iradeyle geleceğe taşıyacağız. O sandıktan kim çıkarsa başımızın tacı olacak.” diye konuştu.