Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Namık Tan, gazeteci Nuray Başaran'ın kendisi hakkında katıldığı bir yayında sarf ettiği cümlelere yanıt vererek konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

"Ben mutlak butlan çıktığında Paris'teydim"

Mutlak butlan süreci için ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile görüştüğü iddiasına yanıt veren CHP'li Namık Tan, Nuray Başaran'a yanıt vererek, "Ben Tom Barrack ile bırakın görüşmeyi yan yana bile gelmedim. Siz gündemde kalmak için yalan söylemekte herhangi bir sakınca görmüyor olabilirsiniz.

Ancak, bu ahlâk dışı davranışınıza başkalarını alet edemezsiniz. Ben butlan kararı çıktığı gün Paris’te devam etmekte olan Avrupa Konseyi Siyasi Komite toplantısında geçirdiğim rahatsızlıktan ötürü Türkiye’ye dönüş yolundaydım.

Yurda döner dönmez 22 Mayıs Cuma günü acilen hastaneye yatırıldım ve Ankara Dünyagöz’de retina yırtılması kaynaklı ağır bir ameliyat geçirdim. O günden bu yana önce hastanede, şu anda da evde gözetim altındayım." dedi.

"Özür talep ediyorum"

Son olarak, Nuray Başaran'ı eleştiren ve özür talep eden CHP'li Tan, şu ifadeleri kullandı: "Sizi şiddetle kınıyorum ve bu mecradan bu yalanınız ile ilgili acilen tekzip ve özür talep ediyorum. Ayrıca, her türlü hukuki hakkımı mahfuz tuttuğumu da bilmenizi istiyorum."