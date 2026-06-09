Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki genel başkanlık ve liderlik rekabeti, bugün yaşanan meclis grup toplantısı kriziyle yeni bir boyut kazandı. Özgür Özel grup toplantısında sert bir konuşma yaparken Kılıçdaroğlu meclise gelmeyip Genel Merkez'de aynı tonda cevaplar verdi. Bu sıcak gündemde bir de Kılıçdaroğlu'nun arınma listesi konuşulmaya devam ediyor. Usta kalem Çölmekçi Gündem Masa'sında CHP'de yaşanan tüm bu gelişmeleri yorumlarken çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun partiden uzaklaştırmak istediği isimlerden birinin de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da olduğunu söyleyen usta kalem, İzmir kulislerini sarsacak CHP sözleriyle yaşananları farklı bir açıdan değerlendirdi.

Sözlerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir parti kuracağıyla ilgili başlayan Hasan Çölmekçi, şunları söyledi:

''Evet, şöyle: Yeni parti zaten hazır, Ekrem İmamoğlu Partisi, EKİM Partisi. Ekrem’in “ek” harfleri ve İmamoğlu’nun “im” harflerinden oluşuyor. Bu şekildeydi ama sonra bunlar ortaya çıkınca ismini değiştirmek istediler, CUP olarak değiştirdiler; Cumhuriyet Partisi. Yani şu anda parti hazır bekliyor. Biraz daha o partiye yönelim artsın diye, biraz daha işte kendilerine halktan destek gelsin diye bu şekilde eylemler yapmaya başladılar ama yüzyılın CHP’sini de küçük düşürmeye devam ediyorlar bir yandan da. İşte çıkarken 3 dakikada teslim oldular biliyorsunuz. Polis gelince, "Önce teslim etmeyeceğiz, sonuna kadar direneceğiz," diyen grup 3 dakika sonra bıraktı burayı. Ama öyle bir tahrifat yaptı ki genel merkez binasında, gerçekten hiçbir CHP’li yapmaz bunu. Eğer CHP’nin genlerini taşıyan bir isimse bunlar, bu şekilde kendi "baba ocağımız" dediği yere hiçbir zaman zarar vermemesi gerekirdi. Ne oldu şimdi? Zarar verip gittiler.''

Meclisteki grup toplantısı krizi

''Mecliste bir grup topladılar Kılıçdaroğlu’nun gelmemesi için, Kılıçdaroğlu'nu sokmamaya çalıştılar. O da genel başkanlıkta yapacağını, grup toplantısını yapacağını söyledi. Yani Özgür Özel bir yandan o tarafa gideceğim diye gösterirken, diğer taraftan da bunun planlarını yapmış gözüküyor. Gitmişler sabahın köründe, meclisin kapısında beklemişler. Bir grubu da içeri girmiş; milletvekilleri tabii, milletvekillerini kimse engelleyemez, grup toplantısına girer. Özgür Özel destekçisi milletvekilleri de oraya girmiş ama ben olaya şöyle bakıyorum: Taşlar yerine oturmaya başlayınca, yeni parti kurulduğunda her şey ortaya çıkacaktır mutlaka. Özgür Özel’in sanıldığı kadar da destek bulamayacağını, yavaş yavaş Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinde bir çoğalma olacağını düşünüyorum çünkü belediye başkanlarının çoğu orada.''

Usta kalem Çölmekçi, programın kalan bölümünde CHP'de yaşanan krizin İzmir yansımasını ele aldı. Kılıçdaroğlu'nun 3 bin kişilik bir arınma listesinin olduğunu söyleyen Hasan Çölmekçi, İzmir büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da bu listede yer aldığını iddia etti. Çölmekçi'nin sözleri şu şekilde:

''3 binlik arınma listesi var, belki de daha fazla, ayrılma listesi, arınma listesi... Bunlar nedir? İşte tecavüze, tacize, ondan sonra parasal işlere, rüşvete bulaşmış isimlerin partiden atılması. Bu, her parti için geçerli olması gereken bir şey. Hangi partide bu tür adamlar varsa barındırılmaması gereken bir şey ki CHP de şimdi doğrusunu yapıyor. Bu tür adamların mutlaka ve mutlaka partiden atılması, siyasetten men edilmesi gerekir; biz ahlaken bunu biliriz. Doğru mu? Ben parti potunu bilmem, insan olarak bakalım. O yüzden de bu isimlerin listesinin çıkarıldığı, aynı zamanda sıranın bizim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da geleceği, onun da listede olduğu söyleniyor. Zaten İl Başkanı, "Dokun, o gidecek," yani bu, bu şekilde bir disiplin kurulunun çalıştırılacağı ve çok yoğun, önlerine bir dosya geleceğini biliyoruz. Savunmalara gelirler mi, gelmezler mi, alınır mı, alınmaz mı bilmiyorum.''

''Cezai işlemleri var...''

''Ama şimdi sen geri dönmüş bir genel başkanına, seni 11 yıl yöneten bir genel başkanına, seni Karşıyaka Belediye Başkanı yapan, seni böyle siyasete sokan bir genel başkanına sen hakaretler yağdır, çok ağır hakaretler etti Cemil Tugay... Bunların hepsi aynı şekilde bu bir parti suçudur... Bu aynı zamanda hakaret suçudur Türk Ceza Kanunu'na göre, bu tür davranışların cezai işlemleri var...''