Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, kentin en geniş tabanlı sivil toplum buluşmalarından birine imza attı.

İl Başkanı Veysel Şahin’in ev sahipliğinde düzenlenen istişare programı, Anadolu’nun doğusundan batısına, Balkanlar’dan güneye kadar Türkiye'nin tüm renklerini aynı masada buluşturdu. Toplantı sadece bir kahvaltı organizasyonu olmaktan çıktı. Sosyal medyadaki provokasyonlara ve algı operasyonlarına karşı net bir duruş sergilenen ortak bir birleşime dönüştü.

Doğu, Batı ve Balkanlar aynı çatı altında

İzmir’de faaliyet gösteren onlarca federasyon, konfederasyon ve vakıf başkanı, davete eksiksiz katılım sağladı. Masa etrafındaki isimler oldukça dikkat çekiciydi. Anadolu Birliği Onursal Başkanı Koçali Al, Mardinliler Vakfı Başkanı Rasim Kahraman, Diyarbakırlılar Federasyonu Başkanı Kadir Akgün ve Balkan Konfederasyonu Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy gibi İzmir kamuoyunun yakından tanıdığı aktörler yerlerini aldı. Sıpki Aşireti Lideri Mir Menderes Öztürk de salondaydı. Kültürel zenginliğin gövde gösterisi, salondaki coşkuyu artırdı.

Sosyal medya algılarına karşı ortak cephe

Katılımcılar, Türkiye’nin içinden geçtiği hassas süreci ve sınır ötesindeki sıcak gelişmeleri masaya yatırdı. Özellikle son dönemde dijital platformlar üzerinden körüklenmeye çalışılan mikro milliyetçilik ve yapay kutuplaşma hamleleri toplantının ana gündem maddesiydi. STK liderleri, sanal ortamda üretilen fitne odaklı içeriklerin sokakta karşılığı olmadığını kaydetti. Çıkan ortak karar net. Farklılıklar ayrışma sebebi değil, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altındaki ortak geleceğin en büyük harcıdır.

"Hiçbir odak bu kenetlenmeyi koparamaz"

Toplantının ardından MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, önemli mesajlar içeren bir açıklama yaptı. Bin yıldır aynı bayrak altında yaşandığına dikkat çeken Şahin, binayı sarsmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi. Sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürdüyle, Türkmeniyle, Zazasıyla, doğulusuyla, batılısıyla kaderimiz de geleceğimiz de birdir. Niyeti ne olursa olsun hiçbir odak, ay yıldızlı bayrağımız etrafında kenetlenmiş bu aziz milleti birbirinden koparamayacaktır. Biz kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın tarafıyız."

Terörsüz Türkiye hedefine tam destek

Salondan yükselen ortak ses, devletin bekası ve milletin huzuru noktasında tam mutabakat sağlandığını gösterdi. "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" mottosuyla hareket eden heyet, terörün tamamen tasfiye edildiği güçlü bir Türkiye vizyonuna sonuna kadar destek vereceklerini ilan etti. İzmir'den yükselen bu ses, ülkenin birliğine kasteden yapılara verilmiş en net yanıttır. Masadan dağılan herkes, ortak geleceğe olan inancını tazeleyerek salondan ayrıldı.

