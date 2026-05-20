Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar mücadelesinin en önemli parçası olan Kemal Kılıçdaroğlu, partiye yönelik yolsuzluk iddiaları sonrası videolu bir açıklamayla sessizliğini bozdu.

''Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları'' girişiyle sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu,

''Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir.

Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı ürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak, bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.

Ve bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerinin görevidir'' hatırlatmasında bulundu.



Partimiz bize emanettir...



''Koca bir çınardır Cumhuriyet Halk Partisi'' vurgusunda bulunan Kılıçdaroğlu,

''Bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşanmıştır ama asla diz çökmemiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir.

Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanete ihanet edilemez, emanete kara çalınamaz.

Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapar ama yolundan dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşü, halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür'' ifadelerine yer verdi.

Mutlak butlan tartışmalarında neden sessiz kaldığına yönelik eleştirilere cevap veren ve Özgür Özel'in grup toplantısında söylediği, ''Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin'' sözlerine göndermede bulunan Kılıçdaroğlu,

''Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var.

Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kez çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde. Ama eğilip bükülmez. İftiralarınız, tehditleriniz vız gelir.



Bay Kemal'in tek mirası...



Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum.70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal’den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin.

Aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun'' çağrısında bulundu.

