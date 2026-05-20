Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 09.00’da yerin 7.03 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre kaydedilen sarsıntı, Malatya’nın yanı sıra Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Sivas gibi çevre il ve ilçelerde de yoğun şekilde hissedildi. Kentte büyük paniğe yol açan deprem anında vatandaşlar hızla ev ve iş yerlerinden açık alanlara kaçarken, özellikle okul ve iş merkezlerinde yaşanan o korku dolu panik anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Valilikten açıklama

Sarsıntının hemen ardından bölgede güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri tarafından geniş çaplı saha tarama çalışmaları başlatılırken, sevindirici haber mülki idare amirlerinden geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını belirten Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar saha taramalarımızdan herhangi bir olumsuz ihbar almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Valilik, tedbir amaçlı il genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.