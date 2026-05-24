Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’ne gerçekleşen polis müdahalesinin yankıları artarak büyümeye devam ediyor. Gün boyunca CHP’nin birçok önemli isimleri söz konusu müdahaleyi eleştirerek, süreci eleştirerek, Kılıçdaroğlu’nun başkanlık yaptığı CHP’de görev almayacaklarını duyurdu.

Salıcı’dan emniyetin CHP’ye müdahalesine sert sözler

Geçmiş yıllarda uzun süre CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma arkadaşlarından olan ve Kılıçdaroğlu’ndan sonraki süreçte ‘potansiyel genel başkan’ olarak değerlendirilen CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda genel merkeze yönelik polis müdahalesini eleştirerek, yapılanların ölçüsüzlük olduğunu aktardı ve kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Oğuz Kaan Salıcı: CHP’ye polis müdahalesi akıl tutulmasıdır

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne yapılan çevik kuvvet müdahalesinin kabul edilemez olduğunu belirten Salıcı, sürecin tarihi bir leke olduğunu hatırlatarak kabul edilemeyeceğini aktardı ve şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne kolluk gücünün girmesi ölçüsüzlüktür, akıl tutulmasıdır, tarihi bir lekedir, kabul edilemez.”