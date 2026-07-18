Son Mühür- KESK İzmir Şubeler Platformu, Ankara'da gerçekleştirilen Adalet Nöbeti eylemine yönelik polis müdahalesini protesto etmek amacıyla Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı BES İzmir Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Deniz Çetin okudu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ülkemizde Olağanüstü Hal’in (OHAL) kağıt üzerinde bittiği iddia edilse de, fiili olarak ve tüm şiddetiyle devam ettiği dün Ankara sokaklarında bir kez daha tescillenmiştir. Son on yılda anayasa ve uluslararası hukuk fiilen askıya alınmıştır. Seçme ve seçilme hakkı yok sayılmıştır. Parti eş genel başkanlarından milletvekillerine, belediye başkanlarına, komedyenlere kadar binlerce muhalif tutuklandı; belediyelere kayyum atandı, son olarak butlan atamasında olduğu gibi CHP’ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. KESK’li ihraçlar da bu rejimin kurumsallaştırılmasının en önemli araçlarından biri olarak tasarlandı ve hayata geçirildi. Aradan geçen 10 yıla rağmen, binlerce KESK’linin neyle suçlandığını dahi bilmediği yargı süreçleri bilinçli olarak uzatılmakta, ihraç edilen arkadaşlarımızın gasp edilen hakları iade edilmemektedir. ​Bu devasa hukuksuzluğa dikkat çekmek, anayasal haklarını talep eden ve "İşimi, Aşımı, Adaletimi İstiyorum" diyen arkadaşlarımızın sesini duyurmak amacıyla dün Ankara’da gerçekleştirmek istediğimiz Adalet Nöbeti eylemi, polisin orantısız gücü, zoru ve şiddetiyle engellenmeye çalışılmıştır. ​Konfederasyon binamız önünde, en temel anayasal hakkımızı kullanarak gerçekleştirmek istediğimiz tamamen demokratik ve meşru eylemimize biber gazıyla müdahale edilmiş; güvenlik güçleri sendikal özerkliği hiçe sayarak genel merkez binamızın girişine barikat kurmuş, adeta bir kuşatma mantığıyla giriş çıkışları kapatmıştır. Aralarında KESK ve bağlı sendikalarımızın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 20 mücadele arkadaşımız darp edilerek gözaltına alınmış, gecenin geç saatlerinde serbest bırakılmıştır."

​KHK Rejimi Bir Hukuk Katliamıdır!

"​Buradan bir kez daha haykırıyoruz: KHK ile ihraçlar, bu ülkenin hukuk tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Hiçbir somut delile dayanmayan, savunma hakkı tanınmayan, tamamen idari ve siyasi kararlarla hayata geçirilen KHK’lar, binlerce kamu emekçisini ve ailelerini "sosyal ölüme" mahkum etmeyi hedefleyen birer cezalandırma aracına dönüşmüştür. ​Eğitim hakkından çalışma hakkına, seyahat özgürlüğünden en temel insani haklara kadar her alanda abluka altına alınmak istenen KHK’lılar, bizzat iktidar eliyle yaratılan bu sistematik hukuksuzluğun en büyük mağdurudur. Masumiyet karinesini, adil yargılanma hakkını ve anayasayı yok sayarak yapılan bu ihraçların arkasındaki irade, dün bizi copla, gazla susturabileceğini sanan iradeyle aynıdır. İhraçların yarattığı bu muazzam hukuksuzluğu sokaklarda şiddet uygulayarak, sesimizi kısarak örtmeye çalışanlar büyük bir yanılgı içindedir. ​Emek ve Adalet Mücadelemizden Geri Adım Atmayacağız. ​Bilinmelidir ki; hak arama mücadelesi gözaltılarla, copla, barikatla ya da biber gazıyla susturulamaz. Bizler gücümüzü haklılığımızdan, meşrutiyetimizden ve anayasal haklarımızdan alıyoruz. ​Mülki amirlerin, kolluk kuvvetlerinin ve siyasi iradenin bu açık hukuksuzluğunu, pervasızlığını ve sendikal faaliyete yönelik saldırısını en sert biçimde kınıyoruz. Ne baskılarınız ne barikatlarınız ne de gözaltılarınız bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Buradan Halkımıza Sesleniyoruz; Bu yalnızca ihraç edilen kamu emekçilerinin meselesi değildir. Hukukun üstün olup olmayacağının meselesidir. Sendikal hakkın suç sayılıp sayılmayacağının meselesidir. Çocuklarımızın nasıl bir ülkede yaşayacağının meselesidir. Biz sadece kendimiz için değil, bizden sonra gelecekler için direniyoruz. Biliyoruz ki, bugün hukuksuzluğa sessiz kalırsak yarın daha karanlık günlere uyanacağız. Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Son Bulsun. Baskılar, Gaz Bombaları, Barikatlar Hak ve adalet Mücadelemizi Engelleyemez. ​KHK’lar İptal Edilsin, Hukuksuz İhraç Edilen Tüm Kamu Emekçileri Derhal Görevlerine İade Edilsin. ​Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz, Yaşasın KESK"