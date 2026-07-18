Son Mühür / Konak’ta gece kermesi çok sevildi. Konak Belediyesi, kadının emeğine değer katan gece kermesleriyle hem kadınların ek gelir kazanmasına zemin hazırladı hem de ilçedeki vatandaşa keyifli alışveriş imkanı sundu. Konak’ın Karantina Meydanı’nda gelenek haline gelen kermes, 150 standa ev sahipliği yapıyor. Perşembe akşamları kadın üreticiler meydanı stantlarıyla süslerken aynı zamanda el emeklerini de sergiliyor. Stantlarda takıdan aksesuarlara, çantalardan kırlentlere kadar çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Aynı zamanda üretici kadınları desteklemek için yer ücreti de alınmıyor.

“Kadın emeğine sahip çıkıyoruz”

Gece kermesi gelen başvuruların ardından belirti stant sayısıyla hizmete başlasa da ardından gelen talepler doğrultusunda Konak belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun talimatıyla stant açmak için bekleyen kadınlar da kendi masalarıyla kermeste yerini aldı. Kadınlara verdikleri sözleri birer birer tuttuklarını anlatan Başkan Mutlu, “Konak’ın kadın başkanı olarak kadın öncelikli hizmet üreteceğimizin sözünü vermiştik. Kadın emeği, kadının üretimi değer kazansın, diyerek başlattığımız kermeslerimiz arasında en verimli olanlardan biri de Karantina Meydanı’ndaki Gece Kermesimiz. Çok başvuru alan kermesimizde yedekte kalan kadınlar da gelsin, üretimini sergileyebilsin, bütçesine katkı sağlasın diye ‘Masalarınızı alın gelin’ dedik. Şimdi, burada kocaman bir aile olarak üretime, kadın emeğine sahip çıkıyoruz” dedi.

“Satışlarımız mükemmel”

Gece Kermesi’nde ürünleri sergileyen üreticiler de memnuniyetini dile getirdi. Satışların oldukça verimli geçtiğini söyleyen Zeynep Köse, “Satışlarımız çok mükemmel. Bütçemize katkıda bulunuyoruz. Bu kermesi kurduğu için Nilüfer Hanım’a çok çok teşekkür ederiz. Biz de burada gelirimizi sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

El emeği göz nuru hazırladığı örgü işleriyle kermese katılan Dilek Hepkurkut da İzmirlileri her Perşembe akşamı kurulan kermese davet etti. Hepkurkut, “Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her sene burada, bizlerin de emeğini değerlendirmek için böyle organizasyonlar düzenliyor belediyemiz. Burada hem ekonomimize katkıda bulunuyoruz hem yapmış olduğumuz ürünleri başka insanlarla paylaşmış oluyoruz. Yani bize büyük bir fırsat oluyor bu. Burada çok mutluyuz. Her perşembe akşamı bekliyoruz” diye konuştu.

“Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Kermesin ekonomik kazanımı sayesinde özgüvenin arttığına dikkat çeken Selcan Bilgi Telöz ise “Biz kadınları desteklediği için, el emeği ürünlerimizi bu şekilde sergilememize bize fırsat verdiği için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde ekonomimize katkıda bulunuyoruz ve kendimizi daha özgür, daha özgüvenli hissediyoruz” dedi.

Aile bütçesine katkı koymak adına stant açan ve birbirinden güzel el yapımı takılarını sıraladığı standı bir an bile boş kalmayan Ayşe Dural şunları söyledi: “Aile bütçemize katkı sağlamak için her hafta perşembe günü buradayız. Hepinizin desteklerini bekliyoruz. Satışlarımız da çok güzel gidiyor. Mutluyuz. Her şey için teşekkür ederiz.”

“Hem halk hem bizler için keyifli”

Mis kokulu sabunlarıyla kermesi güzelleştiren Kübra Kandemir ise Konak Belediyesi’nin özel günlerde düzenlediği diğer kermeslere de katıldığını belirtti. “Nilüfer Başkanımız, Dominik’te olsun, Konak’ın diğer yerlerinde olsun özel günlerde stant izni veriyor sağ olsun” sözleriyle memnuniyetini dile getiren Kandemir, “Orada da katılımlarım oldu. Yılbaşı, Anneler Günü, Kadınlar Günü’nde onun sayesinde tezgahımızı açtık. Gece Kermesi de hem burada yaşayan halk için hem bizler için keyifli ve eğlenceli oluyor. Konak Belediyesi’ne ve Nilüfer Başkanıma teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.