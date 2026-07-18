Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gıda Çarşısı ile Halkapınar’ı birbirine bağlayacak Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi projesinde zorlu etap tamamlandığını açıkladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projenin, tren ve metro olmak üzere iki ayrı raylı sistem hattının altından geçmesi nedeniyle önemli bir mühendislik çalışması olarak öne çıktığı belirtildi. Uzun yıllar kente hizmet verecek projenin zorlu temel çalışmaları, destekleyici diyafram duvarları, yağmur suyu hattı ve altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, alt geçidin gövde kazısına başladığını duyurdu. Yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında inşa edilecek alt geçidin, 430 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olacağı belirtildi. İkişer şeritli geliş ve gidiş olmak üzere toplam dört şerit olarak hizmet verecek alt geçidin 2026 yılı sonunda trafiğe açılması planlandığı açıklandı.

Projenin yapımı siyasette tepki almıştı

Öte yandan söz konusu proje daha önce İzmir'in Cumhur İttifakı siyasetçileri tarafından eleştiriler almış, '10 ayda tamamlanacağı söyleyen proje, aradan 1 yıldan fazla süre geçmesine rağmen hala bitirilemedi' şeklinde tepki gösterilmişti.

Halkapınar ulaşımı rahatlayacak

Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi, hastane ve yeni yerleşim alanlarıyla kentin nüfus yoğunluğunun arttığı Halkapınar bölgesindeki ulaşımı rahatlatacak. Halkapınar ve Yenişehir mahallelerini ayıran İZBAN ve metro hattının altından geçecek proje, kent trafiğine de büyük ölçüde nefes aldıracak. Özellikle İzmir trafiğinde tır ve yüklü kamyonların kent merkezinde oluşturduğu yoğunluk ortadan kaldırılacak. Alternatif yol özellikle Alsancak yönünden Gıda Çarşısı yönüne seyredecek araçların Şehitler Caddesi ve Halkapınar Kavşağı ile Gaziler Caddesi üzerinde oluşturduğu yoğunluğun önüne geçecek. Kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Mürselpaşa Bulvarı'nda trafik sıkışıklığı azalacak.

Alsancak'a alternatif güzergah

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki trafik sorununa kalıcı çözümler üretmek amacıyla hayata geçirdiği ulaşım projeleriyle Alsancak'a alternatif bir ulaşım koridoru oluşturuyor. Bu koridorun ilk halkasını Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi oluştururken, devamında hayata geçirilecek Ege Mahallesi Köprülü Kavşağı ile Meles Deresi Köprüsü (K20 Köprüsü) projeleri sayesinde Gıda Çarşısı ile Alsancak, Ege Mahallesi üzerinden birbirine bağlanacak.

Projelerin tamamlanmasıyla Atatürk Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı'nda özellikle Alsancak giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.