Son Mühür- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'in tarihi ve kültürel kalbi olan Kemeraltı Çarşısı'ndaki görüntü kirliliği, hurda ve atık depolama faaliyetlerine karşı sert bir duruş sergiledi. Kent estetiğini ve tarihi dokuyu bozan uygulamalara hiçbir şekilde geçit verilmeyeceğini vurgulayan Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçenin ortak yaşam alanlarını koruma noktasında kararlılık mesajı verdi. Tarihi çarşısının İzmir için taşıdığı değeri hatırlayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kentimizin göz bebeği Kemeraltı, hurda ve atık depolama alanı değil tarihimizin en değerli miraslarından biridir" ifadeleri kullanarak, bölgenin gelişigüzel kirletilmesine izin vermeyeceklerini aktardı.

Tarihi dokuyu zedeleyen, sokakları atıklarla kirleterek görüntü ve çevre kirliliğine yol açanlara karşı ilçe genelinde kapsamlı bir denetim ve mücadele süreci yürüttüklerini belirten Nilüfer Mutlu, kurallara uymayanlara karşı tavizsiz bir duruş sergileyeceklerini ifade etti. Saha çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ekleyen Mutlu, "Tarihi dokuyu bozan, sokaklarımızı atıklarla kirleten ve kent estetiğini bozanlara karşı ilçemizin dört bir yanında tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz. Tarihimize, kültürümüze ve ortak yaşam alanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.