Son Mühür/Hüseyin Demir Türk futbolunun altyapılardaki lokomotifi Altınordu, yetiştirdiği futbolcularla ülkemize örnek olmaya devam ediyor. İyi birey, iyi vatandaş ve iyi sporcu ilkesiyle hareket eden Altınordu, öz kaynakları ve yetiştirici kimliğiyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin 81 ilinde spor okulu hedefleyen kırmızı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde 2.Lig’den çekilme kararı aldı. A takımda oyuncular farklı takımlarla anlaşmaya devam ediyor. İzmir temsilcisinin yetiştirdiği futbolcular milli takım kaleci kampında kulübün gururu oldu.

“Altınordu’nun minikleri şampiyon oldu”

Türkiye Futbol Federasyonu Kaleci Departmanı tarafından düzenlenen Milli Takımlar Kaleci Eğitim programı, 13-16 Temmuz tarihlerinde Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim tesislerinde düzenlendi. Altınordu’nun sportif direktörü Ozan Bilgir, “Eğitim programında yer alma başarısı gösteren kalecilerimizi tebrik eder, başarılarının devamlarını dileriz. Sporcularımızla gurur duyuyoruz” dedi. Altınordu U9 Takımı, 17 Temmuz Seferihisar'da düzenlenen Seferihisar Çocuk Şenliği Turnuvasında şampiyon oldu. İzmirli minikler Beşiktaş takımını mağlup ederek şampiyon oldu. Altınordu’nun minik sporcuları turnuvadan sonra büyük sevinç yaşadı. Sahaya giren aileler sporcuları tebrik etti.