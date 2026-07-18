Son Mühür- Bornova Belediyesi, yaz tatilinde çocukların hem eğlenmesini hem de yeni beceriler kazanmasını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 4-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik hayata geçirilen Minik Şefler Tatilde Mutfakta projesinin büyük bir coşkuyla başladığını duyurdu. Evka 3 Mutfak Atölyesinde bir araya gelen Bornovalı minikler, etkinlik kapsamında minik önlüklerini takıp şef şapkalarını giyerek ilk kez mutfak deneyimini yaşadı. Renkli görüntülerin sahne olduğu atölyede çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde mutfak kültürünün temel kurallarını öğrenirken hazırlamanın keyfini çıkardı.

Başkan Ömer Eşki, çocukların gelişimine katkı sunan ve yoğun ilgi gören bu projenin takvimine ilişkin de bilgi verdi. Mutfakta eğlenceli anlar yaşayan miniklerin heyecanını paylaşan Eşki, hem pastacılık hem de aşçılık alanında düzenlenen bu özel atölyelerin 24 Temmuz'a kadar birbirinden farklı ve zengin içeriklerle devam edeceğini belirtti.