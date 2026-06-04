Son Mühür - Mutlak butlan kararı sonrasında CHP çalkalanmaya devam ediyor. Mahkemenin verdiği olay yaratan "mutlak butlan" kararıyla sarsılan CHP'de bugün Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na gelen isim de belli oldu. İsimlerin belli olmasının hemen ardından ilk hamle de geldi. Yeni dönemin ilk Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının ardından 38. Olağan Kurultay sonrası gerçekleşen ihraç kararlarının geçersiz sayılması için talepte bulunuldu.

Ne olmuştu?

21 Mayıs'ta CHP için mutlak butlan kararı sonrası epeyce sarsıldı. Bu kararla birlikte kurultay öncesindeki parti organlarının ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine hukuken devam etmesi gerektiği hükme bağlanınca, Kılıçdaroğlu cephesi anında vites yükseltti. Partide Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı için yapılan seçimde Başkanlığa gelen isim de belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği ile gündeme gelen İzmir CHP Milletvekili Mahir Polat Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na seçildi. YDK Sekreterliği'ne Sezgin Kaya, Başkan Yardımcılığı'na ise Ahmet Ersen Özsoy getirildi.​​​​​​​ Yeni dönemin ilk Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının ardından 38. Olağan Kurultay sonrası gerçekleşen ihraç kararlarının geçersiz sayılması için talepte bulunuldu.