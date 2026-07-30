Son Mühür/ Osman Günden- Yaz tatilinde çocukların ekran karşısına hapsolmasını istemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kapılarını yedi ayrı merkezde açtı. Sınav Destek Merkezlerinde başlatılan Yaz Okulu Programı 7 Ağustos’a kadar hız kesmeden devam ediyor.

Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü’nün organize ettiği program, sadece çocukları kapsamıyor. Bazı merkezlerde yetişkinler için de branşlar mevcut. Haftanın beş günü süren derslerde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tatili boş geçirmiyor.

Çello sesinden LGS hazırlığına

Eğitimin içeriği klasik kurs anlayışının epey dışında. Bir yanda LGS hazırlık dersleri, diğer yanda müzik ve spor etkinlikleri yürüyor.

Konak, Çiğli, Limontepe, Gürçeşme, Evka-1 Sosyal Yaşam Kampüsü, Çetin Emeç Semt Evi ve Güzelbahçe Sağlıklı Yaş Alma Merkezi... Yedi merkezde de tempoyu düşürmüyorlar.

Sınav Destek Merkezleri sorumlusu Mehmet Parlak sahadaki durumu özetledi:

"Amacımız tatili sadece dinlenmek değil, öğrenerek geçirmek. Türkçe, matematik, İngilizce gibi temel derslerin yanında piyano, çello, pilates ve seramik gibi atölyeler koyduk. Hem çocuklar hem yetişkinler istifade ediyor."

"Evde oturmaktan çok daha iyi"

Sınıflardaki hava oldukça neşeli. Çocuklar halinden memnun.

9 yaşındaki Ayaz Dinçer tam da bu noktaya parmak basıyor. Ellerinde gitarla ders çıkışı yakaladığımız Ayaz, "Tablette oyun oynamaktansa buraya gelip test çözmeyi, kutu oyunu oynamayı daha çok seviyorum" diyor.

8 yaşındaki Meryem Gelen de benzer düşüncede. Burası olmasa bütün yazını evde televizyon karşısında geçireceğini anlatıyor. Oyun oynayıp yeni arkadaşlar edinmek onun için günün en keyifli kısmı.

YKS hazırlığı da Ağustos sonunda

Programın repertuarında “Eğlenceli Matematik”, “Haritalarla Öğreniyorum”, “English Speaking Club” ve yoga gibi pek çok başlık yer alıyor. Çocuklar içeride akıl oyunları oynarken, yetişkinler yan salonda pilates yapıyor.

Liseyi bitirip üniversite hayali kuranlar için de takvim netleşti. Konak Sınav Destek Merkezi’ndeki YKS Hazırlık Kursu 31 Ağustos’ta başlayacak.

Kayıt ve bilgi için belediyenin iletişim hatları açık:

Konak Sınav Destek Merkezi: 0232 293 61 49

Çiğli Sınav Destek Merkezi: 0232 293 34 91

Çetin Emeç Semt Evi: 0232 294 23 99

