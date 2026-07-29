Son Mühür/Hüseyin Demir Türk futbolunun en eski ve en köklü spor kulüplerinden, efsane futbolcu Metin Oktay’ın ilk profesyonel olarak forma giydiği İzmirspor, altyapılarda bütün yaş kategorilerinde çalışmalarını sürdürüyor. İzmir’in köklü çınarı, bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele ederken altyapılardan yetiştirdiği futbolcuları A takıma çıkarıyor. Yetiştirici kimliğiyle dikkat çeken, altyapılarda elde ettiği başarılarla göz kamaştıran mavi-beyazlılar, eski günlerine dönmek istiyor.

“Son Mühür, İzmirspor tesislerinde”

İzmirspor’un altyapı tesisi Osman Kibar Spor Kompleksine Son Mühür ekibi olarak ziyarette bulunduk. Altyapı Başkanı Hasan Özkoç, altyapı koordinatörü Hüseyin Tavur, Grassrots Spor Okulu koordinatörü ve A takım yardımcı antrenörü Orkun Fidan ile bir araya geldik. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan İzmirspor’un değerli temsilcileri, altyapı çalışmalarını, kulübün misyon ve vizyonunu anlattı.

“İzmirspor’u layık olduğu yere getirmek istiyoruz”

Bütün yaş kategorilerinde çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen İzmirspor altyapı koordinatörü Hüseyin Tavur,” Yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Diğer takımlardan biraz erken adım atarak hedeflerimizin çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezon; İzmirspor altyapı takımları, ilk defa Gelişim Ligi’nde oynadı. İlk kez oynamasına rağmen her kategoride tüm takımlarla başa baş mücadele ederek, her anlamda savaşarak elinden gelen gayreti sporcularımız gösterdi. Hedefimiz; bütün yaş kategorilerinde İzmirspor’u layık olduğu yere getirmek istiyoruz. Kulübümüzün uzun yıllardan beri yetiştirici bir kimliği var… Yeni Yönetim Kurulumuzla birlikte yetiştirici kimliğimizi ön plana çıkartmayı hedefliyoruz. Yeni oyuncular çıkartarak hem kulübümüze hem Türk futbolunu yeni sporcular yetiştirmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımız, antrenmanlarımız ve oyuncu seçmelerimiz devam ediyor. Gelişim Ligi’nde her yaş grubunda play-off oynayan, hatta şampiyonluk için sahaya çıkan takımlar yaratmak istiyoruz. Atletik performans antrenörümüzle fiziksel ve teknik çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Geribildirimler bizleri mutlu ediyor”

Sporcu velilerinden olumlu geri bildirim aldıklarını belirten İzmirspor Grassrots Spor Okulu koordinatörü ve A takım yardımcı antrenörü Orkun Fidan, “ Futbolda temel eğitim küçük yaşlarda başlar. Belirli bir yaştan sonra o oyuncuya yükleme yapamazsınız. Spor okullarında ilk önce futbolu ve sporu sevdiriyoruz. Daha sonra elit sporcularımızla temel eğitim çalışıyoruz. Futbola özgü temel kavramları çalışarak sporcularımızı üst kademelere hazırlıyoruz. Antrenör ekibi olarak sporcularımıza iyi bir aile örneği oluyoruz. Velilerden aldığımız geribildirimler bizleri mutlu ediyor. Geçtiğimiz sezon Gelişim Ligi’nde yer alarak en iyi şekilde mücadele ettik” ifadelerini kullandı.

“Altyapılarımız bizleri gururlandırıyor”

Altyapılarda elde edilen başarılarla gururlandıklarını ifade eden antrenör Orkun Fidan, “Yaklaşık 7 senedir bu kulübün altyapısında görev yapıyorum. Çeşitli kategorilerde antrenörlük yaptım. U17 ve U15 takımlarımızda Türkiye üçüncüsü olduk. Biz bu başarı hikâyesini kolay şartlarda imza atmadık. Burada çok büyük bir emek, ter ve gözyaşı var. Oyuncularımıza birlikte güzel bir aidiyet duygusunu sağladık. Bizim hiçbir zaman skorla işimiz oldu, önemli olan iyi oyun oynamak. U17 ve U15 takımlarımız, ilerde bu kulübün omurgasını oluşturacak. İzmirspor’un geleceğini oluşturacak olan bu iki takım bizleri gururlandırıyor” dedi.

“Türk oyuncuların çok çalışması gerekiyor”

Türk futbolcuların daha çok çalışması gerektiğini, oyuncuların mutlaka kendisine inanması gerektiğini belirten Fidan, “Kulübün öz evladı olarak söylüyorum; oyuncu ve antrenör birbirine her zaman sevgi, saygı çerçevesinde hareket ediyor. Sporcularımızın en büyük sorunlarından biri dikkat ve algı dağınıklığıdır. Veli, antrenör ve sporcu iletişimini iyi kurmalıyız. Futbolda en önemli şey; uyku, beslenme ve dinlenmedir. Ülkemizde futbolcu olmak çok zor. Türk oyuncuların bir şeyleri başarması için daha çok çalışması gerekiyor. Oyuncu her zaman kendisine inanmalıdır. İstediği kadar yetenekli olsun ama inanmazsa bu iş olmaz. Sabrederek, çalışarak ve inanarak istediğini başarır” dedi.

“Altyapı ile A takım arasındaki köprü güçleniyor”

İzmirspor altyapı Başkanı Hasan Özkoç, “ Ali Koyuncuoğlu başkanımız ile birlikte göreve geldik. Antrenörlerimizle toplanarak bir yol haritası belirledik. İzmirspor’un bunca seneden beri yapılan işlerdeki emeğiyle ve yetiştiriciliğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bizde bu kulübün çok küçük yaşlarda çatısı altına girdik. Aidiyet duygumuz çok fazla… Spor okulu öğrencilerimiz, elit akademi grubundaki yer alan bütün sporcularımızla aile olduk. Bütün antrenörlerimi ve sporcularımı çok seviyorum. Biz güzel şeylerin olması için çalışıyoruz. Altyapı ile A takım arasındaki köprünün çok sağlamlaştığını görüyoruz. Antrenörlerimizin, A takıma oyuncu göndermek için yoğun emek sarf ettiğini gözlemliyoruz. Altyapınız sağlamsa ve alttan gümbür gümbür geliyorsa mutlaka başarı A takımda olacaktır. Biz belki de Süper Amatörü düşmüş olabiliriz ama sıfırdan başlıyoruz. Sıfırdan başlayarak kendi çocuklarımızla, kendi evlatlarımızla bunu başarmak istiyoruz” diye konuştu.