Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Konak ilçesindeki Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) binasının boşaltılarak İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü’ne kiralık yoluyla devredilmek istenmesine tepkiler sürüyor. Tahsis kararına karşı çıkan Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi üyeleri, Dokuz Eylül SGM önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. SGM çalışanları SGK İzmir İl Müdürlüğü önüne yürüyerek “Kreş hakkımıza, sağlığımıza ve binalarımıza sahip çıkıyoruz” diye seslendi.

Basın açıklamasını okuyan SGK çalışanı ve Büro Emekçileri Sendikası Şube Yöneticisi Erdal Özçelik, “Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan ve Konak bölgesinde her gün yüzlerce yurttaşımıza kesintisiz kamu hizmeti sunan Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi, elimizdeki en yeni, sağlam ve modern hizmet binalarından biridir. Ancak bu bina; "kiralama" kılıfı altında, şeffaflıktan uzak bir süreçle İzmir Demokrasi Üniversitesine devredilmek, kurumumuz ise fiilen tasfiye edilmek istenmektedir” dedi.

“Bu yönetim anlayışını reddediyoruz”

​Yıllardır SGK çalışanlarının kreş talebinin "Fiziki alanımız yok, binamız yetersiz" denilerek reddedildiğini söyleyen Özçelik, “Personelin çocuklarına bir kreş alanını "yer yok" diyerek çok gören SGK yönetiminin, iş devasa bir hizmet binasını başka bir kuruma tahsis etmeye geldiğinde kapıları ardına kadar açması kabul edilemez bir çelişkidir. SGK Yönetim Kurulu, personelin yıllardır çözüm bekleyen uzmanlık haklarını ve özlük taleplerini masaya dahi almazken, kurumun öz malı olan binaların devrine imza atmaktan çekinmemektedir. SGK çalışanlarının emeğini, uzmanlığını ve alın terini hiçe sayan bu yönetim anlayışını reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Burası stratejik bir merkez”

İzmir’in deprem riskini dikkati çeken Özçelik, SGK’nın Konak’taki mevcut binalarının birçoğunun güçlendirme bekleyen riskli yapılar olduğunu savundu. Özçelik, “Elimizdeki en sağlam ve güvenli binanın SGK çalışanlarının ve hizmet alan vatandaşların elinden alınarak personelin riskli yapılara zorlanması İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına tamamen aykırıdır. Üstelik bu bina, öğrencilere derslik yapılmak için değil; İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü ve idari birimlerince kullanılmak üzere devredilmektedir. Rektörlük makamının konforu değil, çalışanların can güvenliği ve halkın nitelikli hizmet alması üstün kamu yararıdır. Dokuz Eylül SGM; İzmir genelindeki tüm emeklilik işlemlerinin yürütüldüğü, yaşlı, emekli, dul ve yetim aylıklarının bağlandığı stratejik bir merkezdir. Bu merkezin boşaltılması kamu hizmetinin aksamasına ve vatandaşın doğrudan mağdur olmasına yol açacaktır. Dev arşivlerin, dijital sistem odalarının ve teknolojik altyapının taşınması, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na aykırı olarak ağır bir kamu zararı doğuracaktır” diye konuştu.

Tahsis kararından vazgeçilmediği takdirde hukuki yollara da başvurulacağı belirtildi. Karardan geri dönülmediği takdirde de Büro Emekçileri Sendikası üyeleri olarak eylemliliklerin devam edileceğinin altı çizildi.