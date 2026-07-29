Konak Belediyesi, Konak genelindeki asansörlerin güvenliğini yükseltmek amacıyla önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Belediye ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında imzalanmış olan protokol sonucunda asansörlerin periyodik kontrolleri daha sistemli ve teknik esaslara uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Teknik kriterlere göre yapılacak!

İmzalanan protokol çerçevesinde Konak'taki asansörler; bilimsel yöntemler, teknik standartlar ve yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde düzenli olarak denetime tabi tutulacak. Yapılacak kontrollerle olası risklerin önceden belirlenmesi ve güvenli kullanımın sağlanması hedefleniyor.

"Kamu yararını önceleyen iş birliklerini önemsiyoruz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yapılan iş birliğine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Konak'taki asansörlerin güvenliğinin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Mutlu, komşuların can ve mal güvenliğini öncelik haline getiren protokol çerçevesinde asansörlerin periyodik kontrollerinin titizlikle yapılacağını ifade ederek, kamu yararını önceleyen meslek odalarıyla kurulan iş birliklerine önem verdiklerinin altını çizdi.

