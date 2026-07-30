Son Mühür/Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Konak Vergi Dairesi Başkanlığı önündeki yeni otobüs durağının yapımını tamamlayarak kullanıma sundu. 90 gün olarak planlanan yapım süreci, çalışmaların hızlandırılmasıyla 30 günde bitirildi.

Yeni durak, Atatürk Kültür Merkezi ve Konak Vapur İskelesi'nin mimari yapısı esas alınarak tasarlandı.

Mimaride Palmiye detayı ve özel camlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kent kimliğini öne çıkaran tasarımı hedefleyen yaklaşımı kapsamında hazırlanan durakta, kenti simgeleyen ögeler yer alıyor. Taşıyıcı kolonlarında palmiye motifli ferforjelerin kullanıldığı durağın çatı bölümünde ise kentin tarihi mimarisine uygun detaylara yer verildi.

Yolcu konforunu artırmak amacıyla durakta güneş ışınlarını kıran özel filtreli camlar kullanıldı. Ön ve arka cepheleri yeniden düzenlenen alanda, bekleme bölümleri genişletilerek yeni oturma grupları monte edildi.

Vatandaşlar konfordan da memnun

Bölgeyi kullanan yolcular, yeni yapının hem hava şartlarına karşı koruma sağladığını hem de alanın kapasitesini artırdığını belirtti.

Durağı kullanan vatandaşlardan Oktay Baştancı, eski durakta rüzgar ve yağıştan olumsuz etkilendiklerini belirterek yeni alanın daha korunaklı hale geldiğini söyledi. Kentin mimari dokusuna vurgu yapan Ömer Güner ise tasarımın tarihi alanla uyum sağladığını ve yoğun turist alan bölgeye uygun bir düzenleme olduğunu ifade etti. Ali Budak da yapılan çalışmanın ihtiyacı karşıladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

