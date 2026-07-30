Son Mühür- Buca Belediyesi 6 Ağustos pazartesi günü saat 16:00’da olağan meclis toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı gündeminde yer alan önergeye göre, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçların tasfiyesi için daha önce alınan meclis kararında değişikliğe gidiyor. SGK’ye devredilmesi planlanan 11 adet taşınmazdan, konut niteliğindeki 6 adet taşınmazın listeden çıkarılması talep edildi.

SGK’ye olan satıştan vazgeçildi

Buca Belediye Meclisi 07.11.2025 tarihinde mülkiyeti belediyeye ait olan ve sermayesinin yüzde 100 Buca Belediyesi’ne ait Buca İmar ve İnşaat Şirketi’nin SGK borçlarına mahsuben toplam 11 adet taşınmazın SGK tarafından satılmasını kabul edilmişti. Ancak özel kalem müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni yazıda, listede yer alan ve konut (daire) kullanımında olan 6 adet taşınmazın belediye tarafından farklı projelerde değerlendirilmesinin planlandığı ifade edildi. Bu doğrultuda, mevcut meclis kararının düzeltilerek bu konutların SGK’ye verilecek taşınmazların listeden çıkarılması talep edildi.

Hizmet alanları satılsın, daireler dursun

Söz konusu 11 adet taşınmaz listesinde; Tınaztepe mahallesinde 1 tane özel sağlık tesis alanı, Dumlupınar mahallesinde özel kreş, Kaynaklar mahallesinde belediye hizmet alanı, Kocatepe mahallesinde özel sağlık tesis alanı, Dumlupınar mahallesinde özel yurt da yer alıyordu. Belediye meclisi 11 adet taşınmaz listesinden 6 adet daire satışının iptalini istedi.

Söz konusu önerge pazartesi günü gerçekleşecek meclis toplantısında üyelerin değerlendirilmesine sunulacak.