Son Mühür- Kemalpaşa Belediyesi, 3 Ağustos pazartesi günü saat 17:00’de olağan meclis toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı gündeminde mülkiyeti belediyeye ait olan 31 adet taşınmazın satış işlemlerinin yeniden değerlendirilmesi öne çıktı. 23.07. 2026 tarihli önerge ile gündeme gelen süreçte, daha önce 01.08. 2024 tarihinde meclis kararıyla gündeme gelen ve belirli şartlar konularak satışına karar verilen taşınmazlar, 01.08. 2026 tarihli meclis kararı ile satışının iptal edildiği belirtildi.

Meclisin yetki alanına giren bu iptal edilmiş taşınmazların satış işlemlerinin yeniden değerlendirilmesi veya karara bağlanması, önümüzdeki meclis toplantısında meclis üyelerinin onayına sunulacak.

İlgili önerge şu şekilde;

“Emlak ve İstimlak Müdürlüğü – 23.07.2026 tarih ve 30653911 sayılı önerge) Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede bulunan 31 adet taşınmazın 01.08.2024 tarih ve 129 sayılı kararı şart konularak satışına karar verilmiştir. Daha sonra 01.08.2026 tarih ve 387 sayılı meclis kararı ile söz konusu satış kararı iptal edilmiştir. İptal edilen taşınmazların satış işlemlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca görüşülerek karara bağlanması.”