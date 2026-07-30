Son Mühür - Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve EBSO Meclis Üyesi Erol Diren’in ağabeyi, DİMES Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve 22-23. Dönem Milletvekili Orhan Ziya Diren, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İş dünyasında derin bir üzüntüyle karşılanan Diren’in cenazesinin memleketi Tokat’a gönderilerek Alipaşa Camii’nde cumartesi günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Ege ve Türk sanayisindeki kariyeri

Ege ve Türkiye sanayisine gıda ile tarım sektörlerinde önemli yatırımlar kazandıran Orhan Ziya Diren, 27 Mart 1947 tarihinde doğdu. Fransa Dijon Üniversitesi Fen Fakültesi Bağcılık ve Şarapçılık Bölümü'nü tamamlayan Diren, uzun yıllar DİMES Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüterek sektörün büyümesinde öncü rol oynadı. Başarılı çalışmaları dolayısıyla İstanbul Üniversitesi ve Dünya Gazetesi tarafından "2001 Yılı En İyi Yönetici", Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) tarafından ise "Sektörün Duayeni" ödüllerine layık görülen Diren, TBMM'de 22. ve 23. dönem milletvekili olarak da görev yapmıştı.

Sivil toplumda ve sosyal sorumlulukta öncü bir isimdi

İş hayatının yanı sıra sivil toplum ve hayır işlerinde de aktif sorumluluk üstlenen Diren; Polis Teşkilatı Koruma Derneği, Jandarma Vakfı Destekleme Derneği ile Eğitim ve Huzurevi Vakıflarında yönetici ve kurucu üye olarak hizmet verdi. Çok iyi derecede Fransızca bilen, Diren evli ve bir çocuk babasıydı.