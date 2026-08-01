İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Uzbaş Arboretum, 2 bin dönümlük geniş arazisi, 250 binden fazla palmiyesi ve binlerce bitki türüyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. 1996 yılından bu yana faaliyet gösteren tesis, yalnızca süs bitkisi üretimiyle değil, botanik çeşitliliği ve huzurlu atmosferiyle de öne çıkıyor. Şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenler kadar fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelen arboretum, her mevsim farklı manzaralar sunuyor.

Uzbaş Arboretum'u farklı kılan botanik zenginlik

Urla'nın Kuşçular Mahallesi'nde yer alan Uzbaş Arboretum, Türkiye'nin en büyük süs bitkisi üretim alanları arasında bulunuyor. Yaklaşık 2 bin dönümlük alana yayılan tesiste Akdeniz iklimine uyum sağlayan türlerin yanı sıra tropikal ve subtropikal dış mekân bitkileri de yetiştiriliyor. Geniş seralarda dünyanın farklı bölgelerinden getirilen ağaçlar, süs bitkileri ve egzotik türler özenle korunuyor. Bu yönüyle arboretum, peyzaj sektörünün yanı sıra botanik meraklılarının da yakından takip ettiği önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

250 binden fazla palmiye ziyaretçileri karşılıyor

Uzbaş Arboretum'un en dikkat çeken özelliklerinden biri, 52 farklı türde 250 binden fazla palmiyeye ev sahipliği yapması. Avrupa'nın sayılı palmiye üretim merkezleri arasında gösterilen tesis, yalnızca üretim kapasitesiyle değil, oluşturduğu doğal manzaralarla da ilgi görüyor. Uzun palmiye sıraları, geniş yürüyüş yolları ve yemyeşil alanlar ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunarken, her köşede farklı bitki türleriyle karşılaşmak mümkün oluyor.

Fotoğraf tutkunlarının yeni keşif noktası

Doğal ışığın gün boyunca farklı açılar oluşturduğu Uzbaş Arboretum, fotoğraf çekmeyi sevenler için de zengin kareler sunuyor. Yüksek ağaçların oluşturduğu koridorlar, palmiyelerle çevrili yürüyüş yolları ve geniş yeşil alanlar özellikle ilkbahar ve yaz aylarında canlı görüntüler oluşturuyor. Sonbaharda ise değişen renk tonları sayesinde arboretum bambaşka bir görünüme kavuşuyor. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, doğanın sunduğu bu farklı atmosferi kadrajlarına taşıyabiliyor.

Uzbaş Arboretum nerede, nasıl gidilir, ziyaret saatleri neler?

Uzbaş Arboretum, İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'nde, 8028 Sokak No:26/A adresinde bulunuyor. İzmir kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki tesise özel araçla İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden Urla çıkışı kullanılarak yaklaşık 40-45 dakikada ulaşılabiliyor. Toplu taşımayla gelen ziyaretçiler ise önce Urla ilçe merkezine ulaşıp buradan taksi veya bölgedeki ulaşım seçeneklerini kullanabiliyor.