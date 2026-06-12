Son Mühür/ Osman Günden- Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), sanayicinin omurgasını oluşturan altyapıyı tamamen yenilemek için dev bir bütçeyi devreye soktu. Bölge yönetimi, 2026 yılı için önüne koyduğu 1 milyar liralık dev yatırım hedefinin ilk 500 milyon liralık dilimini yılın ilk yarısında harcamayı başardı. Geçtiğimiz yıl yapılan yarım milyarlık yatırımı ikiye katlayan bu hamle, üretim hatlarının kesintisiz dönmesini sağlayacak.

Gazi Bulvarı’nda taşlar sökülüyor asfalt seriliyor

Lojistik hatlardaki çile sona eriyor. KOSBİ, sanayi tesislerinin en büyük dertlerinden biri olan ulaşım ağını modernize etmek için iki büyük projeyi eş zamanlı yürütüyor. Gazi Bulvarı Üstyapı ve Asfalt Yapım Projesi kapsamında, tırların ve ağır vasıtaların yıprattığı 1.700 metrelik eski kilit parke yol tamamen sökülüyor. Ekipler bu hattı modern asfaltla kaplarken, kaldırım düzenlemeleri ve yeni nesil aydınlatma sistemleriyle bulvarın güvenliğini artırıyor. Konfor yükselecek.

Ulaşım atağı bununla da sınırlı kalmadı. Bölgenin lojistik yükünü sırtlayan 610 Sokak üzerinde de 1.750 metrelik hat boyunca üstyapı ve asfalt serim işlemleri aralıksız sürüyor. Ağır yük taşıyan araçların fabrikalara hızlı ve güvenli ulaşması, sanayicinin zaman kaybını doğrudan önleyecek.

Fabrikaların su ihtiyacına kilometrelik hatla çözüm

KOSBİ'nin üretim ekosistemini güçlendiren hamleler sadece yollarla sınırlı değil. Bölgenin gelecekteki su krizlerini önlemek ve kesintisiz su akışını garanti altına almak amacıyla 2. Etap İçme Suyu Hattı projesine başlandı. Toplamda 26 bin 500 metre uzunluğa ulaşacak dev imalat hattının bu yıl yüzde 90'ının tamamlanması planlanıyor. Sanayinin can suyu bu hatla güvenceye alınacak.

Ani yağışlara karşı betonarme kalkan

Küresel iklim değişikliğinin getirdiği ani ve yoğun yağışlar, fabrikalar için artık bir tehdit olmaktan çıkıyor. KOSBİ yönetimi, olası taşkın risklerini sıfıra indirmek amacıyla betonarme derivasyon kanalı inşaatına hız verdi. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda inşa edilen bu dev kanal, kış aylarında yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçecek. Sanayici sel korkusu olmadan, sadece üretime odaklanacak.

