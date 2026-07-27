İzmir siyasetinde son günlerde art arda meydana gelen parti değişikliklerine Kemalpaşa da katılıyor. İddialar çerçevesinde Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ile CHP'li belediye meclis üyeleri, daha önce ağustos ayındaki belediye meclis toplantısının ardından gerçekleştirmeyi düşündükleri istifalarını öne çekme yönünde karar çerçevesinde buluştu.

Yeni Parti'ye katılım sağlayacaklar!

Gelen bilgiler çerçevesinde Mehmet Türkmen ile birlikte CHP kontenjanından görevde bulunan belediye meclis üyeleri de istifaları sonrasında siyasi çalışmalarını Özgür Özel'in genel başkanlığını gerçekleştirdiği Yeni Parti çatısı altında devam ettirecek. Söz konusu geçişin ise yarın kamuoyuna duyurulacağı öne sürüldü.

İlçe örgütünden de istifa!

Parti değişikliğinin sadece belediye yönetimiyle sınırlı olmayacağı iddia ediliyor. İddialar çerçevesinde CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve ilçe yönetimi de yarın görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa edecek. CHP Kemalpaşa Kadın Kolları ile Gençlik Kolları yönetimlerinin de toplu şekilde CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılması beklenmekte.

16 meclis üyesi geçiyor!

CHP'li 16 meclis üyesi Yeni Parti'ye geçme kararı aldı. Kalan 1 meclis üyesi CHP rozetini koruyacakken, 1 meclis üyesi ise CHP'den istifa edip, Yeni Parti'ye geçmeyecek; başka bir deyişle bağımsız olarak meclisteki varlığını sürdürecek.