AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Kemalpaşa’da yapımı noktalanmış olan Şadiye Mustafa Kemal Öz Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış programına katılım gösterdi. Açılış töreninde, protokol üyelerinin yoğun katılımı dikkat çekti.
Protokol üyelerinden yoğun katılım!
AK Parti İzmir Milletvekili Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, açılış programına İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, ilçe protokolü ve AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar’ın da katılım sağladığını ifade etti.
Sağlık hizmetlerine katkı!
Hizmete giren yeni aile sağlığı merkezinin, ilçede sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırması ve vatandaşlara daha etkin sağlık hizmeti sunması planlanıyor.
Bölgedeki sağlık altyapısında güçlenmeyi sağlayacak olan merkezin, özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde önemli bir ihtiyacı karşılaması hedefleniyor.
“Hayırlı olsun”
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sağlık tesisinin Kemalpaşa’ya değer katacağını belirterek merkezin ilçeye hayırlı olmasını diledi.