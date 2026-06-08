İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde gençlerin doğayla tekrardan bağ kurmasını hedefleyen “Tarım ve Doğal Yaşam Köyü” gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. Öğrencilerin üretim süreçlerine aktif olarak katılım göstereceği merkezde, tarım eğitimi, sosyal rehabilitasyon ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları bir arada gerçekleştirilecek.

“Gençler doğadan uzaklaşıyor”

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, modern yaşamın insanları doğadan ve sosyal ilişkilerden giderek uzaklaştırdığını ifade etti.

Elban, merkezin gençlerin streslerini azaltacağını ve sosyal yönlerini artıracağını ifade ederek, öğrencilerin burada hem üretim gerçekleştireceğini hem de doğayla iç içe vakit geçireceğini belirtti.

“Gençleşmesine katkı sağlayacak”

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise yaptığı açıklamada bağımlılıkla mücadelede mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı.

28 bin metrekarelik yaşam alanı!

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ise, Tarım ve Doğal Yaşam Köyü’nün yaklaşık 28 bin 655 metrekarelik alan üzerine inşa edildiğini ifade etti.

Fideleri kendi elleriyle diktiler!

Projede öğrencilerin doğrudan üretime dahil olması da gözlerden kaçmadı. Alanın büyük bölümü okullara tahsis edilirken öğrenciler, yaklaşık 20 bin domates, salatalık ve biber fidesini toprakla buluşturmuş oldu.

Seralar ve eğitim alanları!

Merkezde eğitim amaçlı seralar, sosyal etkinlik alanları ve eğlence parkurlarına da yer verildi.

