Son Mühür / Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı yaparak piyasa dengesini bozan ve tüketicileri mağdur eden firmalara yönelik dev bir operasyon başlattı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak dahil toplam 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan firmaların arasında İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi de yer aldı. Lezita Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Abalıoğlu ve Lezita Genel Müdür Yardımcısı Muammer Harmancı’nın gözaltına alındığı açıklandı.

Bölgenin 8’inci en büyük kuruluşu seçilmişti

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından her yıl düzenlenen "İzmir'in En Büyük 100 Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarına göre yakın zamanda "2025 yılı üretimden satışlar" kriteri baz alınarak bölgenin en büyük 8’inci sanayi kuruluşu unvanını alan Lezita’nın da operasyonda yer alması dikkatleri çekti. Şirketin genel müdürü Mesut Ergül, kısa süre önce yaptığı açıklamada Kemalpaşa’daki entegre tesislerinde yıllık 290 bin ton piliç eti ve 82 bin ton ileti işlenmiş ürün kapasitesiyle çalıştıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayan ve 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan firmanın uluslararası rekabet güçlerini ve yatırımlarını artırmayı hedeflediği ifade edilmişti.

Malatya’da da bir tesis var

1969’da kurulan Abalıoğlu çatısında hizmet veren Lezita, Türkiye’nin önde gelen piliç eti üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. 2006 yılında kurulan Lezita, İzmir-Kemalpaşa’da, toplam 180 bin metrekarelik alanı ile Türkiye’nin en modern et entegre tesisinde saatte yaklaşık 28 bin, günde ise yaklaşık 420 bin adet üzerinde piliç işleme kapasitesine sahip. Ayrıca Malatya tesisinde de günde 90 bin adet üzerinde piliç işleme kapasitesine sahip olduğu biliniyor.