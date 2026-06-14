Son Mühür / Yeniden Refah Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Benlice, ilçe başkanlığının resmiyet kazandığını müjdeledi. Geçtiğimiz ay görevi üç yıldır sürdüren Ali Hakan Külahçıoğlu’ndan görevi devralan Benlice, dikkatleri çeken mesajlar verdi. İlçenin sahipsiz olmadığının altını çizerek açıklamalarda bulunan Benlice, Yeniden Refah Partisi’nin hem Türkiye genelinde hem de Kemalpaşa’da üçüncü büyük siyasi güç haline geldiğini belirtti. Benlic , halkın hakkını savunmak ve sorunları çözmek adına sahada olacaklarını ilan etti.

“Türkiye’nin üçüncü partisiyiz”

Yeniden Refah Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Benlice, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Çok kıymetli Kemalpaşalı halkımız!

Yeniden Refah Partisi Kemalpaşa ilçe başkanlığımız resmiyet kazanmıştır. Yeniden Refah Partimiz Kemalpaşamıza sahip çıkmak halkımızın sorunlarını çözmek için yola çıktı. İlçemizi sahipsiz sananlar artık sahibi Yeniden Refah var. İlçemize yanlış yapanların halkımızın hakkını yiyenlerin karşısında olacağız. Yeniden Refah hakkı üstün tutan bir teşkilattır. Yeniden Refah Türkiye'de ve Kemalpaşa'da 3. partidir. Milletimiz Yeniden Refah'a güveni nettir. Teşkilatımız milletimizin umududur. Erbakan hocamızın fikir ve idealleri ile yolumuza devam ediyoruz.”