Son Mühür/ Beste Temel- Kurban Bayramına sayılı günler kala Tire’deki hayvan pazarında da kalabalık artmaya devam ediyor.

Bu sene pazarda halk fiyatlardan dert yakınıyor. Besici malını değerinde satmak isterken, vatandaş maddi gücü nedeniyle hayvan pazarına yaklaşmaya korkuyor.

Hisseler 35 bin liradan başlıyor

Büyükbaş hayvan almak isteyen vatandaşlar için bu yıl rakamlar fazlasıyla yüksek. Yaklaşık olarak 500 kilo gelen bir hayvanın ücreti 250 bin liraya denk geliyor. Canlı kilosuna ise 450-500 lira ücret talep ediliyor. Fiyatlar karkas et üstünden hesap edilirse rakam 800 liraya ulaşabiliyor.

Koç fiyatları 25 bin lirayı gördü

Küçükbaşta da benzer bir tablo söz konusu. Pazardaki en makul ve en küçük kurbanlık fiyatları 25 bin liradan satışa sunuluyor. Daha heybetli hayvanlarda fiyatlar 50 bin liraya kadar ulaşıyor.

Pazarda hareket çok, satış az

Satıcı "yem fiyatı, nakliyesi derken maliyetimizi zor kurtarıyoruz" derken, halk ise pazarın içinde cebine göre bir hayvan alabilmek için pazarda defalarca kez dolaşarak fiyat araştırması yapmak zorunda kalıyor.