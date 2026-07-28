Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, Kemalpaşa Belediyespor Kulübü hakkında çok sayıda transfer yapıldığı gerekçesiyle taraftarların şikayeti üzerine açılan soruşturma, ilçede kulüp yönetiminin hukuki durumuna ilişkin yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Kulüp başkanlığında resmi kayıtlarda Şakir Yok’un, ancak protokolde ve belediye ilişkilerinde Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu’nun öne çıkması kamuoyunda kafa karışıklığı yaratmıştı.

Son Mühür TV’de yayınlanan Gündem Masası programında konuyu değerlendiren usta gazeteci Hasan Çölmekçi, kulübün arka planında yaşanan hukuki süreci ve iptal edilen genel kurul kararını tüm detaylarıyla açıkladı. Kemalpaşaspor'da adli sicil kaydı nedeniyle genel kurulun iptal edildiğini ve mutlak butlan kararı çıktığını belirtirken, belediyeden kulübe yapılan bağış iddialarına ilişkin de dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Usta gazeteci Hasan Çölmekçi, kulüpteki mevcut durumu özetleyerek konuşmasına şöyle başladı:

"İş şudur; gerçekte görünen, hukuki olarak görülen Şakir Yok... Ama yok Şakir, yok ortada yani! Esas kulübü Mükremin Zülkadiroğlu yönetiyor bu durumda. Geçen hafta belediye başkanı yayınımıza bağlandığında doğruyu söylemiş ama hukuki olarak doğruyu söylemiş. Baktığımızda ortada Şakir Yok, belediye başkan yardımcısı var. Örneğin kaymakama plaket verilerken ya da ziyaretlerde Mükremin Zülkadiroğlu Kemalpaşaspor Kulübü başkanı olarak geçiyor."

''CHP'den önce ilk butlan kararı Kemalpaşaspor'a verildi''

İlçedeki kafa karışıklığının asıl hukuki sebebini derinlemesine araştırdığını belirten Çölmekçi, mahkeme kararıyla sonuçlanan iptal sürecinin detaylarını "Aslında konu ne biliyor musunuz? Ben araştırmasını yaptım bunun. Evet, Kemalpaşa Belediye Başkanı doğru söylemiş, Mükremin Zülkadiroğlu hukuki olarak etkin değil. 7 Eylül 2025 tarihinde genel kurul yapıyor Kemalpaşaspor. O sırada mevcut başkan Şakir Yok, Kemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu aday oluyor ve seçiliyor. Bu tarihte gidiyor ekibin tüm isimleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne. Bu kurum tüm isimleri taramak zorunda, kimin nesi ne değildir bakmalı... Adli sicil kayıtlarına bakılıyor bu isimlerin ve yine yönetim kurulunda yer alan üyelerden birinin adli sicil kaydının bulunduğu görülüyor. Spor Bilgi Sistemi'nden tespit edilince bu hukuk birimine gönderiliyor ve diyorlar ki; 'Sizin içinizden biri böyle böyle... Geçerli sayılmaz.' Daha sonra da bu genel kurul bu yüzden iptal ediliyor. Kısa bir süre içinde Mükremin Zülkadiroğlu devam ederken, aynı CHP’nin butlanı gibi butlan kararı veriliyor. Yani ilk butlan kararı Kemalpaşaspor’a veriliyor. Daha önce seçilen eski başkana teslim ediliyor kulüp." sözleriyle aktardı.

''Resmi kayıtlarda başkan 2027'ye kadar Şakir Yok''

Bu kararın ardından kulüp yönetiminin resmiyet boyutunda nasıl bir yasal takvime bağlandığına değinen usta gazeteci, görev süresiyle ilgili "Böylelikle kulüp, 18.05.2026 tarihinde seçimsiz genel kurula giderek tekrar kulüp başkanı olarak Şakir Yok devam ediyor. Kulüp tüzüğü gereği olağan genel kurulun üç yılda bir mayıs ayında yapılması öngörüldüğü için 2027 Mayıs ayında seçimler olacak. O tarihe kadar Şakir Yok resmi kayıtlara göre başkan gözüküyor. Durum bu." değerlendirmesinde bulundu.

''Savcılık çağırdığı zaman ne diyecekler?''

Sözlerinin son bölümünde kulübe yapılan bağışlar ve şirket ruhsatları arasındaki iddialara dikkat çeken Çölmekçi, belediye yönetimine yönelik uyarısını "Şimdi biz başkana ne demiştik? 'Kemalpaşaspor’a bazı şirketler ruhsat alma karşılığında bağış yapıyor mu?' Ondan bir cevap alamadık. Çünkü 'Bizim belediyeyle alakamız yok, başkanımız da yok' demişti. Ama bağışlar konusunda da net cevap veremedi ve 'Yok öyle bir şey' demekle yetindi. Ama bazı şirketlerin Kemalpaşaspor Kulübü’ne bağış yaptığı bize gelen ihbarlar neticesinde ortaya çıktı. Savcılık çağırdığı zaman bakalım belediye yönetimi ve belediye başkanı ne diyecek, bekleyip göreceğiz." sözleriyle yaptı.