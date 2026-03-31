Son Mühür- Türkiye güne Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında gözaltı kararıyla uyandı. Mustafa Bozbey'in eşi, kızı ve 2 kardeşinin de aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlamasıyla düğmeye basıldığı duyuruldu.

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü Yılmaz Adıgüzel'in durumuna dikkat çeken isim gazeteci Engin Balım oldu.

En dikkat çekici isim...



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 'Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü'' olarak geçen Yılmaz Adıgüzel için,

''Bakın Bursa Belediyesi ‘nde gözaltına alınan isimler içinde en dikkat çeken isim Yılmaz Adıgüzel. Niye mi?

Kendisi zoomcu Ataşehir belediyesi başkanı Onursal Adıgüzel ‘in kuzeni ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba’nın akrabası.

38. kurultayda delege pazarlıklarında adı geçen Bursa İl başkanı Nihat Yeşiltaş ile de çok sıkı dost.'' hatırlatmasında bulundu.



Mutlak butlan için çember daralıyor...



Bugünlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa dönüşü anlamına gelen mutlak butlan tartışmalarına zemin hazırlayan şaibeli kurultay davası, Nihat Yeşiltaş'ın Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından başlamıştı.

Davadan çıkacak kararın mutlak butlan olabileceğine işaret eden Engin Balım,

''Mutlak butlan için çember tam sürat daralıyor! Antalya, Uşak, Bursa delege pazarlığı üçgeni düşünün..

Önümüzdeki günlerde, aylardır konuşulan AMA görüntüleri düşmeyen, artık şehir efsanesine dönüşmeye başlayan konuların, pat pattt ortaya döküldüğüne şahit olabiliriz'' değerlendirmesinde bulundu.

