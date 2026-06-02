Son Mühür- Eski CHP Gaziemir İlçe başkanı ve Kurultay Delegesi Kasım Özkan CHP içinde son yaşanan durumlara karşı sessizliğini bozdu. Yaşanan bu süreci kaygıyla takip ettiğini belirten Özkan kaybedilen her vaktin iktidar mücadelesinden gideceği için açıklama yapma zorunluluğunu ifade ederek Özgür Özel'e desteğini bir omuz da Gaziemir’den verebilmek için yarın sabah notere gidip derhal kurultay toplanması, partinin iktidara gidecek kadrolarının şekillenmesi ve sarayın saltanatının son bulması için imza vereceğini söyledi.

Bu süreçte partide her şey çok birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Özkan şu ifadelerde bulundu:Kıymetli örgütüm, Değerli Cumhuriyet Halk Partililer; partimizin son günlerde içinden geçmekte olduğu sürece ben de her Cumhuriyet Halk Partili gibi kaygıyla takip ediyorum.

Bugün ülke genelinde başlatılmış olan imza toplama sürecinden parti yöneticilerimiz ve Myk üyelerimiz vasıtasıyla haberdar oldum ve derhal üzerime düşeni yapmaya karar verdim. Basından takip ettiğim kadarıyla il başkanımızın ve ilçe başkanımızın kurultay delegelerini arayarak imza toplama noktasında bir çalışmaları olacağını okudum.

Almış olduğum parti terbiyesi kendileri herhangi bir adım atmadan, imza konusunda atacakları adımı görmeden münferit bir hamle yapmayı doğru bulmadığım için bu saate kadar herhangi bir paylaşımda ya da imza beyanında bulunmadım. Günün bu saatine kadar il ve ilçe başkanımızdan herhangi bir telefon almadığım için ve kaybedilen her vaktin iktidar mücadelemizden gideceğini düşündüğüm için inisiyatif kullanarak bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettim.

Siz değerli örgütümün iradesini temsilen ve sokağın sesine kulak vererek Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in başlatmış olduğu mücadeleye bir omuz da Gaziemir’den verebilmek için yarın sabah notere gidip derhal kurultay toplanması, partimizin iktidara gidecek kadrolarının şekillenmesi ve sarayın saltanatının son bulması için imzamı vereceğim.

Bu süreçte partimizin her şeyden çok birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Çok badireler atlatmıştır ve bunu da atlatacak birikime sahiptir. Bütün örgütümüzü de bu bilinç ve sorumlulukla, sağduyuyla hareket etmeye davet ediyorum. "