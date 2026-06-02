Listenin zirvesindeki Renault Clio modelini sırasıyla Renault Megane ve Renault Duster modelleri takip etti. Toyota Corolla ve Volkswagen Taigo da listede üst sıralara tırmandı.

En çok satılan sıfır otomobil modelleri, mayıs ayında tüketicilerin yoğun ilgisiyle şekillenirken pazar paylarındaki rekabeti de gözler önüne serdi. Bu dönemde yerli üretim modellerin ağırlığı hissedilirken ithal otomobiller de ilk on sıra içerisindeki rekabete ortak oldu. Fiat Egea Sedan altıncı sıraya gerilerken Hyundai i20 ve Nissan Qashqai gibi modeller hemen arkasından geldi. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X ise listenin dokuzuncu sırasına yerleşerek mayıs ayını bin sekiz yüz otuz iki adetlik satışla kapattı. Hyundai Bayon ise listenin onuncu sırasından pazarın gidişatına yön vermeyi sürdürdü.

Renault modellerinin zirve hakimiyeti

Pazarda mayıs ayı boyunca sergilenen satış performansları, markaların stratejik hamlelerinin karşılığını gösteriyor. Renault, listenin ilk üç sırasını Clio, Megane ve Duster ile domine ederek rakiplerine karşı net bir üstünlük kurdu. Özellikle Clio modelinin üç bin dokuz yüz yetmiş adetlik satış başarısı, binek otomobil segmentindeki sarsılmaz konumunu kanıtlıyor. Rakipleri olan Toyota Corolla iki bin yüz seksen adetlik satışla dördüncü sıradan Renault modellerini izliyor.

Bu kıyasıya mücadelede ithal ve yerli üreticilerin dengeli bir dağılım sergilediği görülüyor. Volkswagen Taigo beşinci sıradan pazarın en çok tercih edilen kompakt SUV seçeneklerinden biri haline geldi. Hyundai i20 yedinci, Nissan Qashqai sekizinci sıradan kullanıcıların taleplerini karşılamaya devam etti. Pazardaki bu hareketlilik, otomotiv sektörünün dönemsel dalgalanmalara rağmen canlılığını koruduğunu gösteren önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Geçmiş ayların satış eğilimleri

Yılın ilk aylarından itibaren pazarda yaşanan değişimler, mayıs ayındaki tablonun tesadüf olmadığını gösteriyor. Nisan ayında da Renault Clio beş bin yüz yetmiş dört adetle liderliği elinde tutarken, mart ayında dört bin dokuz yüz yirmi üç adetle yine zirvedeydi. Şubatta ve ocakta da benzer şekilde Clio liderliğini korumayı başardı. Togg T10X ise nisan ayında beşinci sıradayken mayıs ayında dokuzuncu sıraya gerileyerek dalgalı bir grafik çizdi.

Genel tabloya bakıldığında tüketicilerin binek otomobil tercihlerinde ekonomik ve pratik modelleri ön planda tuttuğu gözlemleniyor. Toyota Corolla ve Fiat Egea Sedan gibi klasik sedan modeller her dönem istikrarlı satış adetlerine ulaşarak pazardaki varlığını hissettiriyor. Yıl geneline yayılan bu rekabet, markaların yeni kampanyalar ve model güncellemeleriyle pazar paylarını artırma yarışını yıl sonuna kadar sürdüreceğini gösteriyor.