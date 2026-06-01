Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gaziemir Belediye Meclisi Haziran ayı olağan birinci oturumu Başkan Ünal Işık’ın öncülüğünde belediye binasında bulunan meclis salonunda gerçekleşti. Taşınmaz satışlarının ve imar planı değişikliklerinin konuşulduğu meclis oturumu önemli polemiklere ve tartışmalara sahne oldu.

5 taşınmazın satışı oy birliği ile komisyonlara gönderildi

Gazi-Bel Gaziemir İmar ve Sar-Bel Sarnıç İmar’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarına karşılık; belediyeye ait 5 adet taşınmazın SGK tarafından satılması ve satış bedellerinin borçlara mahsup ettirilmesi ile ilgili önerge Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.

Salahattin Şahin’den, Başkan Işık’a: Siz yalan söylüyorsunuz

Öte yandan, basında yer alan Gaziemir Belediyesi’ndeki yanlış istihdam iddiaları ile ilgili konuşan ve Başkan Ünal Işık’ı eleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Salahattin Şahin, “Ben basında yer alan bir haberi sordum. Gaziemir Belediyesi’nin Kars Belediyesi’ne döndüğünü söylüyorlar. Siz sorularıma cevap vermediniz ben de bunu sordum. Siz yalan söylüyorsunuz. Varsa itirazınız söyleyin.” şeklinde konuştu.

Hüseyin Aslan: Saray iyi ki yapılmış

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Aslan, “Burada bir şeyleri konuşurken hep algı yaratılıyor. Geçen toplantıda sarayın masrafları gündeme geldi. İyi ki yapılmış bu saray, Çankaya Köşkü’nde mi karşılanacaktı devlet adamları?

Devlet tasarrufunu çok iyi bilir. Cumhurbaşkanı buraya kendisine yapmadı, bunu kendisi de söylüyor. Burada Cumhurbaşkanı Sarayı’nın tasarrufunu düşüneceklerine Antalya’nın, Uşak’ın tasarrufunu düşünmek gerekiyor. Ayva’nın kilosu 250 lira diyorlar, enflasyon oranları yüzde 80 oranlarında diyorlar bunlar da doğru değil.” dedi.

Cemal Çalışkan: 200 TL’ye 1 kilo kiraz alınabiliyor

AK Partili Aslan’a yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Cemal Çalışkan, “200 TL bugün en büyük banknottur ve bu paraya sadece 1 kilo kiraz alınabiliyor. Bunlar gerçek değil mi? Biz aynı pazara gitmiyor muyuz? Türkiye’nin istediğiniz kentine gidelim tasarruf nereden başlasın diye soralım vatandaşların vereceği cevap ‘saray’ diyecektir.

Bu devlet hepimizin, ben bu devlete vergi ödüyorum polis, asker bizim ama bir de bu devleti yönetenler var. Bu işin sorumlusu devleti yönetenlerdir. 33 yaşındaki Rizeli bir kaymakamın MSB altında daire başkanlığı düzeyinde görev verilmesi liyakat mi, yoksa sadakat midir?” ifadelerini kullandı.