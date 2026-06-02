Hüseyin Demir/Son Mühür Kadınlar Sutopu 1.lig final serisinde büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken seyir zevki artıyor. Galatasaray Zena, Kadınlar Sutopu 1. Lig final serisinin ilk maçında Göztepe ile karşılaştı. Göz-Göz’lü taraftarlar salonu doldururken takımını son topa kadar destekledi. İzmir Halkapınar Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda oynanan maçta Göztepe, 3-2, 5-4, 1-3 ve 8-3 biten periyotlar sonunda 17-12’lik skorla galibiyete imza attı. Müsabakanın sonunda teknik ve idari heyet, sporcular, taraftarlar büyük coşku ile sevinç yaşadı. Seride 2. maç ise 3 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de yine İzmir'de oynanacak. İzmirlili sporseverlerin salonu doldurması bekleniyor.

“Göztepe’den çifte kupa hedefi”

İzmir’i Avrupa’da ve Türkiye’de başarıyla temsil eden Göztepe Spor Kulübü’nün kaptanı Kübra Kuş, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Kaptan, taraftarlara çağrıda bulunarak yolun sonunda şampiyon olmak istediklerini belirtti. Göztepe’nin takım sporlarındaki ilk Avrupa kupasını müzesine getiren Göztepe Sutopu, hem ulusal hem uluslararası başarılarıyla göz kamaştırıyor. Onursal Başkan Mehmet Sepil öncülüğünde sarı-kırmızılılar, olimpik branşlara verdiği destek ve önemle dikkat çekiyor. Olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz ise Göztepe Spor Kulübü'nün 100. yılında elde ettiği başarılardan büyük gurur duyuyor.

“Taraftarlarımızı maça bekliyoruz”

Final etabında iyi bir başlangıç yaptıklarını, serinin sonunda şampiyon olmak istediklerini belirten Göztepe Spor Kulübü’nün kaptanı Kübra Kuş, “Kadınlar 1. Lig final etabının ilk maçını tamamladık. Galatasaray'a karşı güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Maçın başında her şey istediğimiz gibi gitmedi ve savunmada çok basit hatalar yaptık. Ama son devrede takım olarak oynamayı başardık. Sanırım bir ara 8-3'lük bir üstünlüğümüz vardı; nitekim maçı da 17-12 kazanmayı başardık. Çarşamba günü yine Alsancak Havuzu'nda (Halkapınar) ikinci maçımızı oynayacağız. Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Umarım yolun sonunda kazanan biz olacağız. İkinci maçı da kazanıp İstanbul'a 2-0 önde gitmek ve seriyi 3-0 bitirerek şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu.