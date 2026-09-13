Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından paylaşılan “15 bin yeni personel için işe alım sürecini başlattık” açıklaması, kamuoyunda yeni bir personel alım ilanı yayımlandığı beklentisini oluşturdu. Ancak yapılan bilgilendirmeye göre söz konusu açıklama yeni bir istihdam ilanını değil; daha önce başvuruları tamamlanan ve işlemleri süren personel alım sürecini ifade ediyor.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI YENİ BİR İLAN MI?

Personel Genel Müdürlüğünün son altı aylık adalet hizmetleri faaliyetleri kapsamında duyurduğu 15 bin kişilik istihdam ifadesi, yeni bir başvuru sürecini kapsamamaktadır. Açıklamada yer alan ifadeler, geçtiğimiz Haziran ayında başvuruları toplanan 15 bin kişilik personel alımının devam eden değerlendirme ve yerleştirme aşamalarına ilişkindir. Dolayısıyla şu an için Adalet Bakanlığı tarafından açılmış yeni bir 15 bin personel alım ilanı bulunmamaktadır.

2026 YILINDA YENİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

Mevcut planlamalara göre 2026 yılının kalan döneminde Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına yönelik kapsamlı yeni bir personel alım ilanının yayımlanması beklenmemektedir. Bakanlık bünyesindeki yeni istihdam takvimine dair beklentiler 2027 yılına odaklanmıştır.

ZABIT KÂTİBİ VE İKM ALIMLARI NE ZAMAN, HANGİ KPSS İLE YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için infaz ve koruma memuru (İKM), zabıt kâtibi, mübaşir ve koruma güvenlik görevlisi gibi kadrolara yönelik yeni alımların 2027 yılının Mayıs ayı civarında gündeme gelmesi öngörülmektedir. Olası yeni alım sürecinde adayların 2026 KPSS puanlarının esas alınması beklenmektedir.

Adayların resmîyet kazanmamış takvim ve iddialar yerine, yalnızca Adalet Bakanlığı ile Personel Genel Müdürlüğü (PGM) resmî internet siteleri üzerinden yayımlanacak duyuruları dikkate alması gerekmektedir.