Son Mühür- CHP'nin iç dalgalanma süreci İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden istifa etmesiyle birlikte arttı.

Kasapoğlu’ndan CHP’deki gelişmelere "Temsil krizi" yorumu

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP içinde gerçekleşen bu gelişmelerin İzmir'e ulaşmasını kaygıyla takip ettiklerini belirtti. Kasapoğlu "Bu kaotik vaziyet neticesinde İzmir’de halihazırda ağır aksak ilerlemekte olan yerel yönetim hizmetlerinin ileri bir felç boyutuna evrilmesinden endişe duyuyoruz." diye ekleyerek şu ifadelerde bulundu:

”Ana muhalefet partisinde cereyan eden kurumsal türbülansın etkilerinin İzmir’e ulaşmış olmasını şehrimiz adına kaygıyla takip ediyoruz. İzmir’i yerel yönetim ekseninde bir temsil kriziyle karşı karşıya bırakan bu gelişme yalnızca parti içi bir mesele olarak okunamaz. Bu kaotik vaziyet neticesinde İzmir’de halihazırda ağır aksak ilerlemekte olan yerel yönetim hizmetlerinin ileri bir felç boyutuna evrilmesinden endişe duyuyoruz. Bu kurumsal zemin kaybının yepyeni ve kullanışlı bir mazeret gibi sunulmasına ve şehre hizmetsizlik olarak fatura edilmesine müsamaha gösterilemeyeceğinin bilinmesini isterim."

"İzmir için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz"

AK Partili Kasapoğlu şartların değişmesinin bir şey ifade etmediğini belirterek: "Her hal ve şartta İzmir için elimizi taşın altına koymaya, şehrimizin yarınları adına samimi bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz" diye ekledi.